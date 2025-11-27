香港大火疑外牆保護網釀災 內政部：每年抽查施工架、安全網

內政部次長董建宏。（王千豪攝）

香港大埔區宏福苑社區大火死亡人數攀升至55人，港府在滅火過程發現外牆的保護網、防水的帆布和塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，直指不尋常。內政部今（27）天表示，香港火災是因使用竹、木作施工架，台灣已先少使用，且鋼管施工架、安全網都須符合國家規範，每年也都會定期與不定期要求地方政府抽查。

內政部次長董建宏今天主持部務會報會後記者會，針對香港大火，董建宏表示，香港這次火災是因為它用竹、木做施工架，目前台灣已鮮少使用，而是採用勞動部所訂《營造安全衛生設施標準》第4章中對於施工架的規範，使用規範都有明文規定，例如，使用鋼管的施工架要符合國家標準CNS4750的規範。

有關安全網部分，董建宏指出，《營造安全衛生實施標準》第22條也規定安全網材質，其強度、檢驗方式，以及張掛的方式都必須要符合CNS14252、CNS16079-1 以及CNS16079-2的標準，都有明確的規範。另外，國土署也搭配強而有力的公安檢查，每年都會定期跟不定期要求地方政府抽查，同時鼓勵民眾針對公安進行檢討跟舉報，希望透過這樣方式來確保勞動朋友在整個施工過程的安全。

董建宏提到，過去常常會看到有一些勞動朋友，因台灣天氣酷熱，沒有戴頭盔，現在政府積極進行相關檢查，希望盡量做到零公安的狀態，保護所有人的生命財產安全。

董建宏說，對於香港這一次大樓的火災，他表示非常遺憾，內政部也會通過這一次的大火狀況，全面檢討目前大樓的興建狀況，並跟隨勞動部的規範，積極進行相關檢查。

談及高樓救火限制，董建宏說，台灣現在的建築法規裡，達到一定高度之後，滅火方式是靠在建物內部的消防設施，比方101大樓頂樓的水除了有平衡的作用之外，也是滅火的關鍵。他強調，建築相關消防器材、滅火裝設、防火空間等避難設施都要達到國家標準，在發放建照跟使照的檢查過程也會去確認，一旦不符合法規，不會核定使照。

消防署補充，依據《各類場所消防安全設備設置標準》規定，建築物應檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備；內政部民國78年發布的設置標準，即規定11樓以上樓層，必須設置自動撒水設備；另《建築技術規則建築設計施工編》規定，16樓以上或50公尺此上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

消防署指出，建築物達一定樓層後，依其樓層或高度，設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可以利用安全梯、特別安全梯進行逃生，並無住在幾樓以上傷亡風險變高的情形。

消防署也提醒，供公眾使用建築物、高層建築物，平時應關閉安全梯、特別安全梯之防火門，保持該樓梯不受火、煙蔓延，造成阻斷逃生路徑的情形；另高層樓利用雲梯車救援，仍有其不特定風險，所以建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑，以確保自身安全。

