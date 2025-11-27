香港大火疑點多！廉政公署出手追查是否涉貪

▲香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，造成慘重死傷，截至今日下午2點50分，已知造成55死、72傷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生大火，造成慘重死傷，截至今日下午2點50分，已知造成55死、72傷，8位消防員受傷一位殉職，另外仍有多人失聯。外界質疑火災可能涉及人為疏失，包括維修工程的防護網材質是否合規等等，對此，香港廉政公署也成立專案小組，就宏福苑維修工程是否涉及貪污展開全面調查。

綜合港媒報導，香港消防處說明最新搜救情況，8座大樓中有1座沒有被火勢波及，4座大樓火勢已救熄、3座大樓火勢控制。肇事至今出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，4座大致救熄大廈已成功處理所有求助個案。

火災造成51名傷者當場死亡，另外有4人送醫後不治。共72名傷者送院，包括8位消防員受傷，一人殉職。由於外圍棚架有倒塌危險，加上火場溫度極高，救援工作存在一定難度。

▲消防人員持續在火場協助受災戶。（圖／美聯社／達志影像）

大樓維修工程疑點多

雖然火災起火原因仍待調查釐清，但目前許多矛頭都指向大樓的維修工程。維修工程已被揪出諸多缺失，包括8座大樓同時維修、工人在工地抽菸、用保麗龍板擋住窗戶與堵塞通風口、保護網與其他鷹架上塑膠布等物在起火後迅速燃燒，是否符合消防規定等等。

廉政公署成立專案小組，就維修工程可能涉及貪污展開全面調查，並向火災遇難者與傷者和受災者致以深切哀悼。

▲香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，讓許多香港人為之心碎。（圖／美聯社／達志影像）

宏福苑維修工程涉及逾3億元港幣，由上一屆業主立案法團通過，當時還有居民向《東張西望》電視節目投訴，稱維修費用過高，更有居民爆料說，法團在40多份投標書中，竟然選了「最貴」的方案。

大埔南區議員黃碧嬌也被起底曾擔任法團顧問。對此，黃碧嬌強調，不清楚工程最新進度，不便回應，現在交由執法部門調查，最重要的是協助居民。

