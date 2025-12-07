香港大火發放第二天 志工湧現善共振

香港宏福苑大火，慈濟慰問金發放，來到第二天，預計有九百戶來領取，從進大門開始，到領取，每條動線都有志工做引導，除了慈濟人，也有不少年輕人投入服務的行列。

一走進大門，主動親切問候，遞上號碼牌，來自英國的謝文生，立即寫下號碼，安排登記報到，不讓大家等太久

志工 謝文生：「因為每一個人都受了太多的災，所以我們要給大家多一點愛，關懷他們 所以每一個事情都要小心。」

發放的現場，在佛堂，需要引導上階梯，鄭威廉和余景洋，兩人共同創業也經營自媒體默契好，這次一起來做舉牌超人，不到二十分鐘，上上下下，已經十多趟

志工 余景洋：「我們今天是來做志工，帶家屬上樓梯，已經做好了體力的準備。」

和過往參與的慈濟活動相比，這次感受更深

志工 鄭威廉：「我覺得 不管它是不是宗教，是覺得在做的是好的事情，能幫助別人的事情 就是好事情。」

國中老師郭鈞泰，平常就愛做志工，服務經驗多，前前後後跑，忙著端茶，做引導，動作俐落，總能提前看見，那裡需要協助志工 郭鈞泰：「就是感恩的心情，可以服務其他人 幫助有需要的人。」

連續二天，宏福苑大火發放慰問金，慈濟香港分會動員志工超過三百多人次，許多年輕人是主動來報名

慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「年輕人他們很有活力，讓整個氛圍都很熱鬧 很有力量，我覺得他們也是都做得很投入 ，很歡喜。」

無常的災難，讓人心傷，但也看見菩薩隨地湧出，讓人心生希望。

