香港大火百人罹難！吳宗憲證實「取消澳門演唱會」：主辦損失慘重

香港宏福苑大火罹難人數增至156人，另有30人下落不明；吳宗憲原定27日在澳門舉辦的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」演唱會突然取消。對此。吳宗憲今（3日）證實此事是跟香港大火有關。

吳宗憲表示：「對喔，因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌。」該場演唱會將延到何時，「實在是很讓人難過，而我的演唱會又充滿了歡樂的氛圍，真的不適合.........現在就主辦單位忙著要退票給已經買票的人。」

而這場演唱會準備什麼內容，吳宗憲說：「現在主辦單位還沒有告訴我們，我們在等待他們處理，我們這邊都已經彩排完畢了。」至於售票情況，「對啊，票都賣光了，主辦單位損失很大。」

寶弟（葛兆恩）也是演出嘉賓之一，他今在馬來西亞錄《綜藝玩很大》，受訪表示：「我們開票前一天就看到新聞，我們團隊還有藝人都覺得現在辦活動不太合適，剛好也在馬來西亞玩很大跟憲哥有很多的溝通，憲哥也說里有殯，不巷歌。雖然在一些固定開支上會有一些回不來，但我不認為這是損失，憲哥也在跟我們主辦方全力對接後面的檔期跟場次，會盡快公布接下來的消息，期望一切安好！這是最重要的。」

