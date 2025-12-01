香港大火的教訓：人命關天防火萬不可疏忽／尤榛嚴

尤榛嚴

香港宏福苑大樓大火，到目前已奪走146條性命，當局宣布降半旗3天悼念，這場80年來最嚴重的火災，至今還有2百多人失蹤， 目前警方已經逮捕涉嫌失職的11人，展開調查。大火燒起十分鐘，已成一片火海，七棟32層高樓延燒40個小時，高溫、濃煙讓逃命和救火都極困難，屋內居民傳出的簡訊「火已燒到了」、「大家各自保重」……，那種無奈無助的悲情，令人鼻酸不忍。火災通常由於電線短路、焊接、菸蒂、烹飪用火和建材家具易燃等，防火遠重要於救火，人命關天何等寶貴，如何切實做到防火工作？

防火永遠比救火重要，因為救援再迅速，也比不上火勢蔓延的速度。以下用 最清楚、最務實、最能落地執行的方式，整理「家庭與大樓居住環境如何做到真正有效的防火」。

一、家庭防火：能救命的 10 個習慣，每一條都是過去重大火災中被證實最重要的關鍵：

1、定期檢查電線與插座（尤其是老屋）

電線老化、插座鬆脫、過載最容易引起火災。

高耗電電器（冷氣、電暖器、吹風機）應使用獨立插座。

若出現燒焦味、跳電、插座變熱，要立即找專業電工檢查。

2、不讓延長線變成「火蛇」

延長線不可串接延長線。

不可同時接多個高功率電器。

使用有過載保護的延長線。

3、廚房是火災最常發生之地

煮食時不可離開，特別是油鍋、炸物。

使用瓦斯的家庭，關火後記得再確認「旋鈕完全轉到位」。

油鍋著火 不要潑水，要蓋上鍋蓋、關火。

4、香菸與火種遠離家具與床

絕不可躺著抽菸。

香菸、打火機要遠離孩童。

5、家中必備兩大防火神器：

（1）煙霧偵測器（火災最常救命的設備）

安裝於：走廊、臥室外、客廳。

價格便宜（通常只需一兩百元），但能提前數分鐘提醒，往往可救全家。

（2）乾粉滅火器（建議每戶至少一支）

可放在：玄關、廚房、容易發生火花的電器區域

6、不堆積紙箱、床墊、木板等易燃物在陽台或走道，火勢一旦找到燃料，就會在數分鐘內全面蔓延。

7、家中瓦斯管線每年檢查一次

發現瓦斯味要立即：關瓦斯、開窗

不可開燈或用電器（可能產生火花）

8、熱水器一定要有強制排氣

避免一氧化碳中毒或熱水器起火。

9、家中逃生動線要保持暢通

尤其是：大門附近、通往陽台的路、通往次要出口的空間

10、每半年做一次「家庭火災演練」

如果火在廚房──怎麼逃？

電線起火──滅火器在哪？

客廳起火──哪個房間要關門自保？

火場中最可怕的是慌亂，演練會讓你不慌不亂。

二、大樓防火：住戶不可忽視的 8 件事

重大火災往往不是「單一失誤」，而是「系統性防火失靈」。

1、檢查走廊逃生門是否可順利開啟

不能上鎖、不能推不開。

2、逃生梯間不可堆放雜物

任何雜物都可能成為火源或堵住逃生。

3、查看每層樓是否有滅火器且未過期

4、大樓消防警報系統是否正常

包括：

火警鈴聲能不能響

逃生指示燈是否亮

自動灑水系統是否可啟動

有問題要馬上向管理處反映。

5、大樓外牆工程要注意「可燃建材」使用

易燃外牆包覆物（如泡棉、保溫板）極容易造成「煙囪效應」，火勢從外牆往上爆炸式蔓延。住戶若看到可疑施工，可向消防局或工務單位檢舉。

6、定期參加大樓消防講習或逃生演練

知道大樓每個出口位置是基本生存技能。

7、檢查陽台鐵窗是否有「緊急逃生開關」

很多人被鐵窗困死，是因為鐵窗無法快速開啟。

8、不要封死不常用的出口

火災時，每多一條逃生路，就多活一分的機會。

三、火災發生時：最關鍵的生死判斷（這比任何技巧都重要）

1、起火點附近——立刻逃！

火勢會在 2～5 分鐘內吞噬一間房。

2、濃煙封住出口時——立刻「關門自保」

這是很多人不知道的生存法則：

關門

用濕毛巾或布塞住門縫

趴下減少煙霧

到窗邊呼救

等待消防救援

關著的門可擋住火勢 30–60 分鐘，足夠救命。

3、千萬不要走進充滿濃煙的樓梯間

80% 死亡是因為吸入濃煙，不是因為被燒。

4、不要搭電梯！

火災可能讓電梯停電、停層、進煙。

四、最重要的核心觀念：

火災不是「會不會救」，而是「能不能預防」

所有悲劇幾乎都來自：

無效或失修的警報

可燃建材

逃生動線被堵

電線老化

防火門失效

缺乏基礎防火知識

做好防火，火災才不會變成災難。這次香港大火，是防火防災的重大教訓，讓我們為罹難的香港同胞致上最高的哀悼之意，也盼望傷者早日康復，並為不幸死傷者的家屬關懷、祈福，或者按自己的心意和能力，在這最艱難難過的時刻，捐助他們助一臂之力。（照片翻攝畫面）