香港大火盼減少傷亡 黃秀芳：防火逃生是必須嚴肅正視的課題 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

香港新界大埔宏福苑26日下午3點發生大火，今（27）日死亡人數攀升至44人、58人受傷，仍有279人失聯，超越1996年嘉利大廈大火（Garley Building fire）造成的41死、81傷，成為香港至今最嚴重的火災。對此，立委黃秀芳認為，台灣的大樓日增，國人應學會防災自救，提高災害時獲救機率。

黃秀芳表示，香港多棟住宅大樓惡火，釀罕見重大傷亡，震驚全球，在台灣，也住著許多香港移居的好朋友，故她高度關注事件發展。雖然事件真正原因仍待調查，但她仍為這起不幸事件祈禱，期盼傷亡減少。

廣告 廣告

黃秀芳認為，台灣的大樓日增，如何防範火警、如何逃生，都是國人必須嚴肅正視的課題，政府除強化公安標準，目前內政部正推動「防災士」制度，就是在教導民眾建立「自救、互助、公救」的觀念，因應各種天然或人為災害。

黃秀芳進一步說，根據統計，災害發生後，黃金時間7分靠自救、2分靠互助、1分等待公部門救援，因此防災觀念特別重要，以這次香港火警的大樓煙囪效應為例，火警後該如何逃生？就是平常防災觀念的堆疊，才能在第一時間自然反應。

「永遠提醒著我們，平安得來多麼不容易。」黃秀芳感嘆，彰化火車站前，矗立台灣首座殉職消防員紀念碑，用以紀念因彰化喬友大樓百香果防疫旅館火災，殉職的分隊長陳志帆。她強調，每一次打火弟兄都在經歷生死交關，民眾除了當勇消的後盾，更要學會防災自救，提高災害時獲救機率。

照片來源：取自黃秀芳臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【2026彰化縣長競爭烈2-1】謝家曖昧、藍營母雞難產 破除執政魔咒恐靠藍白合

【2026彰化縣長競爭烈2-2】陳素月、黃秀芳各有優勢 初選後能否整合成關鍵

【文章轉載請註明出處】