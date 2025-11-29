香港大火示警 蔣萬安：研擬法規「強制使用阻燃防護網」

台北市 / 綜合報導

香港大埔「宏福苑」26日發生大火造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安昨(28)日為此召開火警案例因應策進會議，針對台北市危老建築可能有的火警風險提出對策，蔣萬安今(29)日有最新回應，帶您來聽。

蔣萬安也強調針對危老建築已經要求建管處和警察局，立刻進行全面清查盤點，下週也將召開專家會議針對建物外牆施工強制使用防焰阻燃材質。這一部份，研擬相關規範以保障台北市民安全。

