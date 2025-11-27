香港大火累積44死》不合規的材料、逃生與救援的困境 釀二戰來香港最嚴重的火災
香港宏福苑42年大樓進行拉皮整修工程，卻發生大火，火舌與濃煙吞噬了七棟高達31層的大樓外牆鷹架，釀成香港二戰以來最慘烈的火災。
截至目前，官方證實已累積至少44人死亡、279人失蹤，其中包括一名37歲消防員殉職，港府已定調這次事件為「重大災難」，並以涉嫌「誤殺」，拘捕工程公司負責人及工程顧問等3人。
拉皮整修工程卻釀成二戰以來最慘烈火災
宏福苑大樓外牆當時正進行耗資3.3億港元的大型維修工程，外牆被傳統的竹棚架和綠色防護網層層包覆。
火警發生後，火勢蔓延速度猛烈，綜合外媒報導，在煙囪效應的助長下，火舌在短短6分鐘就沿著竹棚架與圍網的縫隙，從底部極速竄升至高層，並隨著風勢，從原先的起火點宏昌閣（F座）外牆修葺鷹架，波及鄰近的宏泰閣、宏新閣及宏仁閣。
竹編鷹架惹禍？存廢議題再受關注
值得注意的是，這次的大火，再次將香港特有的「竹編鷹架」（bamboo scaffolding）文化推上風口浪尖。雖然竹棚架因其輕巧、便宜和靈活性，被視為香港的傳統工藝，但其易燃性引發高度關注。
港府今年三月已因工人安全顧慮，開始推動在新的公共工程合約中逐步淘汰竹棚架，要求50%的合約須改用金屬棚架。官方數據顯示，2019年至2024年間，共有22名竹棚架工人死亡。
棚網是防止火勢迅速蔓延的關鍵
不過，港府官員懷疑，火勢蔓延的強度與速度的不尋常，與兩大材料有關，包括在大樓窗戶發現被貼上易燃性很高的「發泡膠板」（Styrofoam materials），以及大廈外牆的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等是否符合阻攔標準。
其中，《端傳媒》中訪問科監察主席潘焯鴻認為，不論原因為何，阻止大火蔓延的關鍵在於建築外牆的「棚網」，棚網若不合格火勢便會沿著棚網，迅速變大、蔓延至多座大廈。
「棚網」為棚架的主要覆蓋物，香港法規規定，若使用在有人使用的大樓，就必須具有阻燃功能，所謂的阻燃並非完全不能燃燒，而是「燒得很慢」。
業界工程師羅先生表示，火災不是單一原因，而是多種因素結合，並指出「棚網99%不合格」，加上棚架可能有各式各樣紙皮、雜物，再加上環境乾燥，樓宇密集，所以火勢蔓延迅速。今年10月香港中環華懋大廈大火便因爲使用不合規的棚網，4人因吸入濃煙而受傷、1人一度危殆。
65歲以上長者占36.6%逃生更為困難
此外，宏福苑這座屋齡42年的社區、人口密度高，且根據2021年普查數據，65歲以上長者佔比高達36.6%，面臨難以逃生的困境。區議員羅曉楓指出，火災發生時正值下午，多數年輕住戶不在家，家中留守者以長者為主，使得逃生更為困難。
消防處長楊恩健指出，現場的極高溫度與不斷墜落的棚架和碎片，嚴重阻礙了救援人員進入建築物向上層推進，然而，在開放式的大樓中，一旦外棚迅速起火，濃煙會迅速包圍所有門口和窗戶。
工程師強調，濃煙會令人無法逃生，居民面對的風險是「焗死」（致死），而不是單純的燒死或熱死。
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 11 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 22 小時前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 16 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
彰化一國中生欠高利貸3萬元 遭貼欠債海報 警介入偵辦
民視新聞／綜合報導青少年討債糾紛頻傳！彰化一名國中生欠高利貸三萬元還不出來，遭貼欠債海報，公告到電線桿上，涉嫌違反個資法及廢棄物清理法，警方已經介入偵辦；另外在台中也有青少年欠17萬債務，雙方半夜相約巷口談判，吵鬧聲驚動警方，討債這一方，還開嗆警察"辦我啊"！半夜吵鬧滋事，民眾向警方報案，員警來到超商附近巷口，沒想到這幾個年輕人，看到警方來並沒有收納，還加大音量嗆警察！事發時間就在凌晨三點多，警方接獲報案，台中市南區有人大聲喧嘩，初步調查發現是一名青少年，欠下17萬，雙方半夜協商債務，卻吵起來。台中市第三分局健康所長葉利德：「目前已帶回一名涉案男子，到案說明，持續追查另涉案兩人，並因刑法聚眾鬥毆及妨害自由罪，函請台中地檢署偵辦。」嗆警方辦我啊，這下真的被法辦。彰化一名國中生欠債不還遭對方張貼海報宣揚（圖／翻攝網路）另外，網傳在彰化也有青少年，年紀輕輕還在念國中，就欠下高利貸3萬元，遭對方張貼海報在電線桿上！芳苑分局偵查隊長張勝甥：「網傳有向錢莊借錢的部分，警方已經積極介入調查釐清，另外張貼海報的部分，目前已經違反個人資料保護法，及廢棄物清理法。」網傳一名國中男學生，簽下五天利率１０％高利貸（圖／翻攝網路）律師廖國竣：「年紀介於7歲到18歲之間，屬於限制行為能力人，所以這時候的一個借貸行為，必須要得到限制行為能力人的，法定代理人同意，它才會有效。」律師提醒，青少年間私自放款借貸，如果未獲得家長同意，借貸關係不成立，另外，五天利率10%，也可能觸犯重利罪！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：青少年討債糾紛頻傳 彰化國中生欠高利貸3萬 遭貼欠債海報 台中17萬債務談判驚動警方 更多民視新聞報導12刀刺死討債男法院認防衛過判8年半全案可上訴台男赴泰強擄24歲前女友！ 暴打恐嚇家屬撕票不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆民視影音 ・ 21 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 2 小時前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 1 小時前
生日前夕獨居翁陳屍家中 跌倒意外大逆轉揪友殺人｜#鏡新聞
苗栗一名67歲的鄭姓獨居老翁，24日上午被居服員發現陳屍客廳，原本以為只是單純一起跌倒撞到頭的意外，經由警方採證後發現，案情不單純，因為死者頭部有一道深長的撕裂傷，加上有兩名男子離開家中後，老翁就再也沒有外出，警方循線追查，兩名男子這才坦承犯案。鏡新聞 ・ 1 天前