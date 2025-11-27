香港大火累積44死》不合規的材料、逃生與救援的困境 釀二戰來香港最嚴重的火災

香港宏福苑42年大樓進行拉皮整修工程，卻發生大火，火舌與濃煙吞噬了七棟高達31層的大樓外牆鷹架，釀成香港二戰以來最慘烈的火災。

截至目前，官方證實已累積至少44人死亡、279人失蹤，其中包括一名37歲消防員殉職，港府已定調這次事件為「重大災難」，並以涉嫌「誤殺」，拘捕工程公司負責人及工程顧問等3人。

拉皮整修工程卻釀成二戰以來最慘烈火災



宏福苑大樓外牆當時正進行耗資3.3億港元的大型維修工程，外牆被傳統的竹棚架和綠色防護網層層包覆。

火警發生後，火勢蔓延速度猛烈，綜合外媒報導，在煙囪效應的助長下，火舌在短短6分鐘就沿著竹棚架與圍網的縫隙，從底部極速竄升至高層，並隨著風勢，從原先的起火點宏昌閣（F座）外牆修葺鷹架，波及鄰近的宏泰閣、宏新閣及宏仁閣。

竹編鷹架惹禍？存廢議題再受關注

值得注意的是，這次的大火，再次將香港特有的「竹編鷹架」（bamboo scaffolding）文化推上風口浪尖。雖然竹棚架因其輕巧、便宜和靈活性，被視為香港的傳統工藝，但其易燃性引發高度關注。

港府今年三月已因工人安全顧慮，開始推動在新的公共工程合約中逐步淘汰竹棚架，要求50%的合約須改用金屬棚架。官方數據顯示，2019年至2024年間，共有22名竹棚架工人死亡。

棚網是防止火勢迅速蔓延的關鍵

不過，港府官員懷疑，火勢蔓延的強度與速度的不尋常，與兩大材料有關，包括在大樓窗戶發現被貼上易燃性很高的「發泡膠板」（Styrofoam materials），以及大廈外牆的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等是否符合阻攔標準。

其中，《端傳媒》中訪問科監察主席潘焯鴻認為，不論原因為何，阻止大火蔓延的關鍵在於建築外牆的「棚網」，棚網若不合格火勢便會沿著棚網，迅速變大、蔓延至多座大廈。

「棚網」為棚架的主要覆蓋物，香港法規規定，若使用在有人使用的大樓，就必須具有阻燃功能，所謂的阻燃並非完全不能燃燒，而是「燒得很慢」。

業界工程師羅先生表示，火災不是單一原因，而是多種因素結合，並指出「棚網99%不合格」，加上棚架可能有各式各樣紙皮、雜物，再加上環境乾燥，樓宇密集，所以火勢蔓延迅速。今年10月香港中環華懋大廈大火便因爲使用不合規的棚網，4人因吸入濃煙而受傷、1人一度危殆。

65歲以上長者占36.6%逃生更為困難

此外，宏福苑這座屋齡42年的社區、人口密度高，且根據2021年普查數據，65歲以上長者佔比高達36.6%，面臨難以逃生的困境。區議員羅曉楓指出，火災發生時正值下午，多數年輕住戶不在家，家中留守者以長者為主，使得逃生更為困難。

消防處長楊恩健指出，現場的極高溫度與不斷墜落的棚架和碎片，嚴重阻礙了救援人員進入建築物向上層推進，然而，在開放式的大樓中，一旦外棚迅速起火，濃煙會迅速包圍所有門口和窗戶。

工程師強調，濃煙會令人無法逃生，居民面對的風險是「焗死」（致死），而不是單純的燒死或熱死。