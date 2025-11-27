香港大火累積44死》求生比逃生重要！大樓火災先摸「門把」 別浪費時間找濕毛巾

香港宏福苑大火，至今累積至少44人死亡、279人失蹤，其中包括一名37歲消防員殉職。

火舌吞噬大樓的畫面震驚全球，火災發生時該如何自救？消防專家指出，火場求生遠比逃生重要，試圖創造相對安全的環境，爭取時間等待消防人員前來救援。

濃煙是火場的頭號殺手

濃煙是火場的頭號殺手，火災時人的傷亡通常是先吸入含有一氧化碳和有毒氣體的濃煙，造成昏倒、失去知覺或缺氧而死亡，才伴隨後續火焰侵襲。

另外，濃煙的上升速度為每秒3到5公尺，容易在建築物內流竄擴散，煙霧所含微粒子會阻絕光線、降低逃生避難時的能見度，並刺激眼睛、影響視線阻礙逃生避難，或造成恐慌而影響正常判斷力。

小火快跑、濃煙關門

門外發生火警時該怎麼辦？首先，請大叫示警，替所有人爭取時間，接著判斷是否要逃生「小火快跑，濃煙關門」。

火災在門外，先觸碰門把判斷：

門把不燙、門外煙霧不多：可以嘗試逃難，並隨手把門關上。 門把不燙、門外煙霧多：關門，用衣物、毛巾堵住門縫、關閉空調，打119求援。 門把燙、門外煙霧多：表示火勢已經逼近，應關門開窗，用衣物、毛巾堵住門縫、關閉空調，打119求援。

逃生時別浪費時間 請全力逃命

若判斷可以嘗試逃生，切記濃煙竄升速度非常快，不可往上，逃生請往下、向外逃生，走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇，下樓時請靠牆、壓低身體快步移動，不要搭電梯，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內；在樓梯間若發現煙，改採水平方向或其他避難路線。

此外，請不要浪費時間收拾財物、尋找濕毛巾、塑膠袋套頭，應該全力逃命，更不要淋水準備衝鋒、不要跳樓，以免造成更嚴重的傷亡。

根據消防署資料，以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此火場逃生避難時，千萬不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾或塑膠袋等這些無法保護您的無用物品，且使用塑膠袋套頭反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度，預高溫也會熔化而黏在皮膚上。

要躲別躲浴室 以免遭濃煙侵襲

若判斷火勢已經逼近，請立即關門關窗並用衣物、毛巾塞門縫，阻隔火勢與濃煙擴散，並移動到道路或消防員可看見的房間，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

但千萬不要躲進浴室，因為浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

另外，浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。

滅火器有使用期限須定時更換



補充說明若僅為初期小火，可使用滅火器即時滅火，切記須定期檢查與維護，確保其始終處於良好狀態。