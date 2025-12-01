香港大火維修工人4死1失聯 至少3人因救火及呼籲疏散而喪命

2025年11月30日，香港宏福苑大火第五天，穿著防護衣的警察自火勢已撲滅的現場抬出罹難者遺體。路透社



香港宏福苑大火，至週日（11/30）至少146人喪生，尚有多人失聯。由於事發時大樓正進行大維修，目前已證實維修工人也有四死一失聯，其中至少三人都因呼籲其他人疏散及協助救火而喪命，工會呼籲政府讓他們與罹難居民獲得同等待遇，並將協助家屬向工程承包商追討10月的欠薪。

《香港01》報導，四名罹難工人都在最初起火的宏昌閣與鄰近的宏泰閣工作，兩棟均為宏福苑火勢最嚴重的大樓。其中69歲陳先生、65歲莫先生是在第五座宏泰閣的10樓外牆鋪設磚面，陳先生是「三沙判頭」，也就是維修工程的「次次承包商」。

據報導，當時莫先生發現有火舌燒到他工作位置的防護網，嘗試救火不成，連忙爬回大樓內，要其他人疏散，不幸受困火場而喪命，身後留下妻子及三名子女。

一名生還工人透露，當時發現起火後，陳先生率一群工人找來水管撲救，但火勢持續擴大，陳先生要其餘工人撤退，自己殿後繼續灌救，不幸葬身火海，身後留下妻子與四個女兒。

另外，71歲「二判」（次承包商）管道工賴先生當時在第六座宏昌閣工作，事發時在工地辦公室接到電話通知起火，馬上視察並要求工人疏散，也到地面協助救火，不幸遭雜物擊中後喪生，身後留下太太及兩名子女。

另外，陳先生聘請的46歲鋪磚工人劉女士，當時也在宏泰閣約12、13樓工作，最後亦喪命，留下一個兒子。

75歲工人藍女士當時與劉女士一起工作，已失聯多日。兒子知道有兩位女士昏迷，認為母親可能沒有罹難，還抱有一絲希望。

香港建造業總工會週日派員探望家屬，其中賴先生的妻子情緒激動，表示丈夫「原本打算做完這樁（工程）就退休」，不料傳出噩耗。

陳先生的女兒則表示，26日大火發生後，她在醫院等候消息超過20小時，28日憑當局公布的罹難者相片才確認父親死訊，但留下聯絡方式後，但遲未等到政府人員聯絡。

她表示，目前港府及多個機構提供的災民援助，都列明只有宏福苑居民才能申請，但社區裡其實還有維修工人、清潔人員、保全人員，「大家都是人，為什麼政府忽視他們？」由於事發後有居民稱曾目睹工人在鷹架吸菸，她擔心社會輿論讓人們覺得建造業的「可能不值得可憐」，令她感到心痛。

建造業總工會理事長周思傑指出，這批工人辛勤工作，不幸因為火災而死亡，家屬感覺徬徨無助，卻不在政府發放援助金的災民名單上。他向政府反映後，獲回覆稱「所有死難者或者家屬，都有政府恩恤，待遇平等」。

此外，工人10月份的工資還未收到，周思傑表示將協助家屬追討。香港工會聯合會職安健協會也向每位罹難工友家庭發放了兩萬港幣應急慰問金。

