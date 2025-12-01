香港大火罹難者升至151人…「遺體燒成灰難辨認」恐難找回所有失聯者

國際中心／綜合報導

香港新界大埔宏福苑大火，死亡增至151人，部分遺體燒成灰。（圖／翻攝自Threads）

香港大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，當地警方於昨（1）日更新死亡人數，已增至151人，不排除數字會持續上升；此外，警務處新界北總區指揮官林敏嫻和傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢也難過透露，部分遺體已變成灰燼，難以辨認。

根據港媒《香港01》報導，截至1日下午16時，宏福苑大火中已有151人證實死亡。目前已完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣和宏盛閣的遺體搜索行動，警方災難遇害者辨認組（DVIU）在宏新閣完成四分之三的搜索，無發現任何遺體；在宏昌閣完成四分之一的搜索，發現8具遺體，其中3具是消防人員早前發現，另外5具則是新尋獲。

林敏嫻和曾淑賢表示，經歷惡火摧殘的宏昌閣現場滿目瘡痍，環境非常惡劣，當談及部分遺體狀況時更難掩悲慟，指出因火場遭高溫長時間燃燒，導致部分遺體已經燒成灰燼，在第一時間恐無法察覺，「所以我哋唔排除，最後未能夠……將所有失聯嘅人士帶返出嚟（所以我們不排除，最後未能夠……把所有失聯的人士帶回來）」。

宏福苑大火奪走128條人命，截至29日，仍有約200人下落不明。（圖／翻攝自X平台 @ShubhamQuest）

