香港大火罹難者增至156人…在台港人心繫自主在「九月茶餐廳」設弔唁點
國際中心／綜合報導
香港大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，當地警方於昨（2）日說明，罹難者已從151人增至156人，仍有30港人失聯，外傭則有約30人失聯。而在台灣的香港人因為心繫家鄉，自主在台北市大同區的「九月茶餐廳」設弔唁點，而陸委會主委邱垂正也在昨天前往哀悼。
香港大埔宏福苑於11月26日發生重大火災事故，傷亡慘重，除台灣民眾感到揪心與不捨外，在台灣的香港人更是極度悲慟，為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發在設置在「九月茶餐廳」弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。
陸委會主委邱垂正也在昨天率港澳蒙藏處處長兼本會秘書長盧長水及同仁前往致意，並留言寫下，「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」向罹難者致上深切的哀悼，並向傷者、受災民眾及家屬表達誠摯的慰問和關懷，陪伴香港朋友們共同面對沉重哀痛時刻。
