香港大火至少128死79傷！易燃發泡膠板釀禍

▲香港大埔宏福苑大火，截至28日下午，死亡人數已經上升到128人、傷者79人，仍有約200人失聯。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日下午發生五級大火，震驚全港。香港保安局長鄧炳強今（28日）下午在記者會證實，死亡人數已經上升到128人，79人受傷，不排除還會發現其他燒焦遺體，仍約有200人失聯。消防員12人受傷、1人殉職。

據港媒《香港01》報導，鄧炳強今下午召開記者會說明，火警已經造成128人死亡，包括4人送醫不治、108具現場發現的遺體，以及16具仍在大樓內的燒焦遺體，不排除稍後警方進入現場搜證時，還會再發現燒焦遺體。目前約有200人情況不明，包括89人未能辨認遺體。

鄧炳強指出，初步化驗大廈棚網保護網，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度易燃，據初步資料研判，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延及波及其他樓宇，火勢燒破玻璃讓火勢急速增強、蔓延到室內，大面積同時起火造成災難，高溫也導致竹子搭建的棚架燃燒，燃燒的竹架飛散到其他棚網上又導致起火，灌救困難、蔓延迅速。

由於高層棚架不斷垮塌，擋住緊急出口及大廈出入口，妨礙消防人員進入大樓救援，消防隊的雲梯車也無法停在最佳作業位置，現場溫度高、有房屋死灰復燃，令消防要重覆滅火，增加工作難度。目前現場基本上已完成滅火及救援，目標盡快降溫，之後盡快安排屋宇署檢查，確認安全後由警方搜證。

鄧炳強表示，警方已拘捕3名52至68歲男子，為工程公司兩董事及一工程顧問。調查跨部門調查專組已成立，包括由消防處新界南總區助理處長帶領，新界南副處長做副主席，警務處、屋宇署、機電署、房屋署、勞工處、政府化驗所等部門以及專家參與，部分樓宇相信今日可安拆警方入內調查，預計要3至4星期，主要將調查火警成因及火勢蔓延原因，以及環境引致如此大量死傷。

▲香港宏福苑大火震驚全港，保安局長鄧炳強、消防處長楊恩健等官員28日下午召開記者會，證實死亡人數上升到128死，隨警方進入大樓蒐證還會再增加。（圖／美聯社／達志影像）

消防處處長楊恩健表示，今日上午10時18分完成滅火救援及搜救，共出動391架消防車、185輛救護車、2311名消防救護員，12名消防員受傷，一位熱衰竭仍然在深切治療部，其他為骨折及吸入濃煙；另沙田消防局同事何偉豪英勇殉職。

楊恩健指出，樓梯及窗戶有易燃發泡膠，導致火勢蔓延至室內，令多間公寓同時起火，也因此有許多住戶同時求救，消防員需要一邊救助居民，一邊撲滅火勢，逐步推進。

至於傳出有工人在棚架吸菸導致火警，鄧炳強指，據目前掌握的情況，相信起火在宏昌閣低層，燒著棚網後很快燒到發泡膠板，令火迅速蔓延到其他樓層及大廈。發泡膠板起火令玻璃爆破，火燒入室內，室內外同時大範圍起火。

