香港大火至少44死、45重傷！ 3男涉誤殺遭捕

香港宏福苑大火已釀至少44死。（翻攝新華社微博）

香港新界大埔「宏福苑」昨（26日）下午發生重大火警，8棟大樓中有7棟起火，火勢尚在撲滅中，基本上已獲控制，但陸續發現遺體，目前累計已至少44死、56傷，失蹤數則逾200人。

持續灌救 大火已釀44死

大樓昨下午2時52分起火發生後，火勢迅速蔓延，8座大樓中僅1坐未受波及，現場派遣近900名消防從低層往上灌救，持續搜救生還者，直至今上午6時，累計44死（40人當場不治、4人送醫後身亡）、56傷（45人重傷）。

3男涉誤殺遭捕 檢警查起火原因

值得注意的，香港警方今凌晨以涉嫌「誤殺」罪名，逮捕3名男子；另外新界北總區重案組也就起火原因展開調查，由於大樓每層電梯的空間窗外都有發泡膠封住，加上大樓外強防護網、防水帆布及塑膠布疑似未達防火標準，可能因此導致火勢迅速蔓延。

