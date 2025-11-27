香港大火衝擊MAMA！製作單位急改腳本 兩巨星不來了

今年MAMA頒獎典禮睽違7年後重返香港，將於11月28、29日在香港舉辦，不過大埔宏福苑26日發生嚴重火災，並造成多人傷亡，連帶影響MAMA頒獎典禮。翻攝自MAMA IG



香港大浦區宏福苑昨日（11/26）發生大規模火災，造成至少44人死亡、近300人失蹤，相關事故引發全球關注，也讓即將於本月28、29日於香港體育館舉行的「2025 MAMA Awards」陷入混亂。據韓媒報導，MAMA製作組在大火發生隔天就立即召開緊急會議，同時也已通宵緊急開會修改腳本，目前將以取消火焰舞台、大型特效為主要修改目標，不過目前尚未正式討論「取消活動」。

MAMA頒獎典禮將於明、後兩日在香港啟德體育館舉辦，場地距離大火現場約20公里，儘管目前並未討論取消活動，不過節目內容勢必將面臨大幅調整。據《日間體育》報導指出，韓方工作人員透露，緊急會議中最核心議題，就是如何在僅剩1日的情況下大幅調整節目內容，包含以往MAMA招牌的火焰特效、爆破舞台，都被列為「優先刪除項目」，同時製作組也正在重新編寫主持稿、修改節目順序、調整影片素材，並加入「慰問與悼念」的語氣，整體氛圍將大幅降低娛樂感，以避免和香港正壟罩的悲痛情緒產生衝突。

韓媒指出，雖然典禮籌備面臨前所未有的壓力，不過MAMA內部並未真正討論「取消活動」，原因在於港府並未要求停演，加上這次典禮本身是香港政府推動「亞洲文化樞紐」與「MegaEvent大型盛事」的重要專案，事先已投入大量資源和人脈，一旦臨時喊停，除了衝擊主辦單位，也會對整個年度政策造成重大傷害，一名演藝圈人士直言，「取消比照常舉行更麻煩，賠償難以估計。」

在外界高度關注下，MAMA主辦方僅以「確認後會再統一說明」回覆外界，並未說明是否修改規模、延期或保持2天典禮照常舉行，IVE、StrayKids等預定於典禮中表演的團體也已在27日上午照常抵達香港，證明活動目前仍照原計畫推進。不過韓國和香港社群卻陷入激烈討論，一派網友認為「不如改錄播吧，至少不會太突兀！」不過更多網友表示「取消誰賠我機票酒店」、「我攢了一年才買黃牛票，取消了誰負責」。

外界推測，最有可能的方向應該是「保留典禮但全面降調」，包括刪除火焰特效、取消高能舞台、縮短慶祝段落、加入悼念橋段等方式平衡各方情緒，另原本將出席頒獎典禮的影星楊紫瓊、周潤發等藝人，也幾乎確定無法如期出席。

