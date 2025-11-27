香港大火要命點不是竹棚？ 網挖防護網疑點

▲香港宏福苑大火，不少民眾質疑真正在成火勢迅速蔓延的原因，很可能是偷工減料的防護網沒起到阻燃作用。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏富苑大火造成嚴重死傷，許多外媒第一時間關注的便是當時建築物外幾乎一整排的竹製鷹架，認為竹棚本身易燃度比鋼鐵鷹架高，不過不少香港民眾指出，真正導致火勢快速蔓延的，應該不是竹製鷹架，而是外面那層疑似有問題的綠色防護網。

綜合港媒報導，香港大部分建築外形複雜、密集、曲面多，用竹子搭建的鷹架，相對來說更靈活，可以被彎曲、切割、調整角度，適合香港密集高樓的外型，而且成本比鋼鐵低很多，也不重，不管是搭建或拆除都算方便。

報導指出，在香港，綁竹鷹架的工人必須持有專門的「棚工證」，使用更具彈性的使尼龍繩綁紮，還須定期檢查鷹架穩固性，一般做了很多年的竹鷹架工人，普遍技術都相當成熟。而且竹子含有水分，並不如想像中那麼易燃，最大的問題很有可能出在本應阻燃的綠色防護網。

香港建築工程商人、時事評論員和政治人物潘焯鴻在臉書上表示，香港有清楚的明文法定，要求只要棚架搭建在有人使用的樓房上，就必須要用阻燃棚網，如果使用了不合規格的棚網就會特別危險，還貼出去年就已經被質疑有問題的防護網，直言接二連三的事故，根本是官員玩忽職守造成的。

許多香港民眾紛紛附和，認為不排除是承建商為了省錢違法，而香港屋宇署執法也不力，加上天氣、風向、工人亂丟煙蒂、使用不安全的保麗龍板等多重因素，最終導致悲劇發生。還有人在網上轉傳照片，聲稱不合格的防護網產自山東濱州一間企業。

