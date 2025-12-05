香港大火詭異影片流出！背離火點處先著火 李沐陽疑：難道火苗會轉彎

香港宏福苑大火造成最少159人死亡。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火造成最少159人死亡，對此，網紅李沐陽繼近日公開兩個不同位置起火點的影片後，今(5)日又公布另外一則影片指出，第一棟起火的大樓「宏昌閣」最近的位置沒有著火，但背離的著火大樓的地方卻出現火情相當詭異，讓他忍不住懷疑，「難道火苗會轉彎？」認為有人為縱火的可能。

李沐陽在網路節目《新聞看點 李沐陽》今日分享了一則影片，第一棟起火的大樓宏昌閣冒著濃濃黑煙的時候，從影面中可以看到，宏建閣距離宏昌閣最近的位置當時還沒有起火，不過當把鏡頭推出去的時候，發現宏建閣背離宏昌閣的位置卻出現火情，這讓他忍不住喊，「這是很詭異的，如果是離著火大樓最近的位置著火，我們可以懷疑是火苗被風吹過去，但背離著火大樓的位置出現火情，難道火苗會轉彎？」

廣告 廣告

事實上，李沐陽日前就曾在網路節目《新聞看點 李沐陽》分享過2則影片，一個是有人在公園拍到，宏昌閣的地面出現火情，宏昌閣是第一棟著火的大樓，起初的火勢並不大，畫面中顯示這起火警周圍沒有起火點；另一段是一位工人拍攝的影片，一棟大樓某住戶冒出了火頭，但周圍卻沒有任何火情。

綜合這3段影片可以發現，火頭疑似不只一個，對此，李沐陽表示，之前就有匿名的香港朋友向他透露，有些住戶被維修相關方事先買了下來，說是為了達到爭取住戶支持的效果，如果有兩個隔開很遠的火頭同時發生，這件事就非常的可疑，「是不是相關方涉嫌縱火呢？」

【更多的香港大火影片在這裡：《新聞看點 李沐陽》】

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣鯛事件下屬扛責記過 高市衛生局長僅受口頭告誡

歌后曹雅雯遭狂粉長期跟騷威脅！發文曝：女子終於被關了

宏建閣背離起火點的地方先著火，這讓他忍不住喊，「這是很詭異的，如果是離著火大樓最近的位置著火，我們可以懷疑是火苗被風吹過去，但背離著火大樓的位置出現火情，難道火苗會轉彎？」 圖：取自網路節目《新聞看點 李沐陽》

第一棟起火的大樓宏昌閣(左)冒著濃濃黑煙的時候，從影面中可以看到，宏建閣(右)距離宏昌閣最近的位置當時還沒有起火，不過當把鏡頭推出去的時候，發現宏建閣背離宏昌閣的位置卻出現火情。 圖：取自網路節目《新聞看點 李沐陽》

宏福苑內的7棟大樓位置，其中第一棟起火的大樓是宏昌閣。 圖：取自網路節目《新聞看點 李沐陽》