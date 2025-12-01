香港大火調查：包商為省錢 摻入阻燃性不足圍網

（中央社記者張謙香港1日電）香港當局今天針對宏福苑大火慘劇表示，調查發現，承包商為了省錢摻入了一些不合格的鷹架圍網，魚目混珠；由於這些不合格圍網阻燃性不足，加上遮擋窗戶的發泡膠板容易燃燒，導致火勢迅速蔓延。

香港政務司長陳國基下午率保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處長陳東召開記者會，說明當局對這場大火的最新調查結果。

陳國基表示，在最新調查中，調查人員在宏福苑搜集了20個圍網樣本，結果發現其中7個在阻燃性方面不達標準。

廣告 廣告

他說，這些不達標準的圍網，都是在很難觸模到的地方才找到。

胡英明隨後補充說，宏福苑先前在維修時遇上颱風，不少圍網倒塌，維修包商於是重新購買圍網安裝，而他們在香港本地購買的一批圍網未達阻燃標準，並把這些圍網用在不顯眼的地方，以規避當局的正常檢查。

陳國基說，購買不達標準的圍網只能為維修公司節省一點點錢，但維修公司卻處心積慮地使用這種圍網，行為惡劣。

鄧炳強補充說，這次大火蔓延的速度極不尋常，當中涉及圍網及窗戶發泡膠板。

他說，港府早前曾在低樓層取走圍網進行初步測試，結果都達標。但在隨後的深入調查中，由消防員協助，在較難觸摸到的地方提取樣本測試，結果發現7個不達標。

他說，不達標的圍網大都被焚毀，餘下圍網大都是達阻燃標準的圍網。

據公布，港府至今拘捕了14人，都是維修工程包商及分包商等負責人，這些人大都同時被警方和廉署拘捕，警方拘捕的罪名是誤殺（過失殺人）。

在記者會上，鄧炳強同時聲稱，有人「趁機煽動港人憎恨港府和北京中央」，像是消防救火方法落後等。

在此之前，香港警方依「港區國安法」拘捕了3人，指他們「煽動仇恨政府」。根據維護國家安全條例，觸犯煽動罪行，最高刑罰為7年監禁。（編輯：邱國強）1141201