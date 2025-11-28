香港大火警醒！陳啟能陳俊維促新北全面體檢工地消防安全

（記者陳志仁／新北報導）香港新界大埔宏福苑於 26 日發生五級大火，火勢沿外牆棚架瞬間全面延燒，成為近年最嚴重的住宅火警，截至 28 日清晨已造成 94 人罹難、76 人送醫， 200 名住戶下落未明，慘烈災情震撼國際；長期關注消防員裝備的新北市議員陳啟能、辦公室執行長陳俊維，也對新北市政府提出建言。

圖／新北市議員陳啟能強調，市府不能僅以建照核准與文件審查作為安全保障，更要啟動全面性、實質性的現場檢查。（陳啟能臉書）

面對沉痛教訓，民進黨新北市議員陳啟能今（28）日指出，新北目前大量的建案正興建中，市府更應提高警覺，即刻全面檢視工地消防安全與稽查制度，避免類似悲劇在台灣重演。

陳啟能表示，從宏福苑事故可見，火勢之所以能在短時間內迅速擴大，與外牆施工材料及鷹架包覆物高度可燃有密切關聯，這也是台灣工地普遍存在的共同風險；工地常見的木板、帆布、保溫材等材料，一旦起火，火勢就會沿著立面向上、向外擴散，新北的建案密度全國名列前茅，一旦在高樓工地發生相似狀況，後果恐將難以控制。

陳啟能強調，市府不能僅以建照核准與文件審查作為安全保障，更要啟動全面性、實質性的現場檢查；他提出四大要求：第一，立即盤點新北所有興建中工地，針對外牆工程、鷹架與保溫材料等高風險部位進行「消防體檢」；第二，強制要求工地配備足量滅火器、水線、緊急警報系統與逃生標示；第三，提高聯合稽查密度，不能再以「文件完備」取代現場安全；第四，加強夜間巡查，杜絕違規明火、電線過載等常見起火源。

陳啟能提醒，新北高樓多、人口密度高，若發生火警，消防局能否迅速進入現場、攜帶足夠裝備，攸關民眾生死；然而，目前消防員仍面臨裝備老舊、汰換速度不及的問題，這是市府必須正視的缺口。

執行長陳俊維：裝備不到位，就是讓消防員用生命抵火勢

陳啟能辦公室執行長陳俊維補充，香港此次災情顯示，高樓火災延燒速度驚人，現場每一秒都是與死神賽跑；消防員每次出勤都是「替市民跑進火場」，市府必須給他們最好的裝備，而不是要一線人員「用意志力抗火勢」，新北消防隊員十分努力，但「裝備不到位，就是要消防員拿命去救市民，這完全不能接受。」

圖／陳啟能辦公室執行長陳俊維補充，香港此次災情顯示，高樓火災延燒速度驚人，現場每一秒都是與死神賽跑。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳俊維要求市府立即編列預算，全面汰換老舊消防車、灑水車、雲梯車，並增購高壓破拆設備、熱顯像儀、正壓式呼吸器等必備器材；同時補足各項個人防護裝備，避免再出現一套裝備多人輪替的狀況，強化專業訓練，特別是高樓火災、外牆延燒、鷹架火勢控制等專業情境。

建立工地火災風險評級制度 陳啟能：不能等災難發生才追悔

陳啟能要求，新北應比照國際做法，建立「工地火災風險評級制度」；針對外牆施工、焊接作業、鋼構工程等高風險項目列為「紅色級別」，提高稽查頻率並強制配置專責安全員。

陳啟能提醒，「不能等災難發生了才後悔；香港大火是警告，新北必須立即補強，不能再用『運氣』守護市民」；他將在議會持續督促市府提出完整改善計畫，確保新北市在工地管理與消防能量上都能真正做到「未雨綢繆」，讓市民不再承擔不必要的風險。

