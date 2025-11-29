香港大火賑災義工遭官媒質疑「黑暴」 警方要求撤走物資站

2025年11月28日，香港宏福苑大火後，許多市民捐贈民生用品，義工自發成立物資站。路透社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」26日發生大火後，數千居民無家可歸，大批民眾捐贈物資，也有許多人前往當義工提供協助，但陸續傳出有義工與港府成立的地區「關愛隊」發生衝突。中共喉舌《文匯報》29日更刊文，宣稱警方懷疑有「黑暴」和「黃人」混入賑災活動；警方今天也要求義工撤走物資站。

《文匯報》是北京中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）的機關報之一。「黑暴」和「黃人」則是香港2019年反送中運動期間親中媒體指稱抗爭者的用語。

在今天刊登的「特稿」中，《文匯報》宣稱：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫（劫持）這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」

中國官媒《文匯報》11月29日刊文，稱「國安警關注黑暴疑混入賑災活動」。翻攝網頁

文章還附上相片，顯示香港國安處總警司李桂華28日傍晚帶隊在大埔巡視，「其現身已向不法分子發出強而有力的震懾作用」，相信若有任何「煽動」行為，警方必定會果斷執法。

宏福苑大火後，義工在鄰近的廣福邨商場成立物資站，供應災民生活所需。《文匯報》則宣稱，有「居民」反映當地流連「黑口罩人士」，「疑似」2019年的「搞事」分子，因此已呼籲民眾在收發物資時，提防「混有黑暴字眼」的傳單或物品。

文章又聲稱，有「黃人」一方面在網上抹黑關愛隊，又在廣福邨商場平台聚集「黃氣」，且疑似「紮營」。

香港進入《國安法》時代後，將全港18區劃為不同「小區」，各自成立「關愛隊」，由各區民政事務專員擔任總指揮，曾被批評成員大多有親中背景，且對地區貢獻甚微。

宏福苑大火後，香港網友發現有關愛隊到場分發物資時，一字排開合照，疑似「打卡」，且短暫停留即離開。香港歌手吳林峰週五就在Instagram發限時動態，批評關愛隊無異於「幸災樂禍」。

香港《明報》報導，28日下午在其中一處臨時庇護中心，有義工表示關愛隊「接管」，要求義工團離場並留下物資。

香港民政及青年事務局長麥美娟29日則表示，臨時庇護中心「向來都是我們民政處負責管理」。

但《文匯報》則刊文稱讚關愛隊對於支援工作「一呼百應」，又稱他們「陪伴聊天」，「紓解壓力送溫暖」。

《Yahoo新聞》、《星島日報》報導，警方今天凌晨已到廣福邨平台物資站，駐守所有出入口，要求義工立刻開始收拾物資，搬到指定位置或交由機構接收。

