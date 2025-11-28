香港大火近300人仍失聯！ 特首李家超發1萬港幣、設立專項基金

香港大埔宏福苑大火發生至今已超過36小時，消防單位表示滅火行動已大致完成，27日深夜一棟高樓的外牆再度起火，所幸很快獲得控制，目前死亡人數已攀升到94人，另有78人受傷、近300人失聯，消防單位表示，火勢完全控制後，搜救行動將全面擴大，希望能找到更多生還者。

宏福苑、宏泰閣外牆棚架再起火 消防員迅速控制、逐層搜索

宏福苑宏泰閣的外牆棚架27日晚上約11點再度起火，火勢猛烈，形成約10層樓高的火柱，不過火勢很快獲得控制，香港消防處副處長陳慶勇表示，很多地方撲熄之後出現翻燒情況，還要回去滅火，他表示目前有足夠人力可以防止餘火死灰復燃。

廣告 廣告

宏福苑宏泰閣的外牆棚架27日晚上約11點再度起火。圖／路透社、美聯社、I-CABLE、CNN

消防單位急欲滅火的水，有如瀑布一般不斷從樓梯間往下流，消防員逐層往上搜索，而在火勢最猛烈的宏泰閣及宏昌閣找到最多罹難者，香港特首李家超強調，縱然現場環境複雜，消防員的救援工作不會停頓、全力以赴。

受災戶1萬港幣、安排1000個過渡住所 李家超：設立專項基金

李家超表示，港府向受災戶每戶發放一萬塊港幣，並設立3億港幣的專項基金協助災民，另外，港府在青年宿舍和酒店安排了1000個過渡性的住所，提供災民住宿，不過有些災民選擇就近在住家附近的賣場打地舖過夜。

香港大火釀94死，許多人失去家。圖／路透社、美聯社、I-CABLE、CNN

宏福苑居民張小姐悲痛表示，現在家裡面只有身上穿的衣服，什麼都沒了、不知道以後怎麼辦；居民陳先生也說，就擔心回不了家。

天主教教宗良十四世也發慰問信悼念宏福苑罹難者，各界捐款不斷湧入，不過災民的心情久久難以平復。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

宏福苑大火釀65死！樓梯間救出1生還者 消防持續搶救中

港宏福苑惡火奪65命！1消防殉職 女友悲痛發文：好想再牽你的手

香港文化遺產「竹棚」技藝成宏福苑祝融禍首？ 網掀兩派論戰