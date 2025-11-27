香港大火連燒7棟 易燃竹棚引火 煙囪效應灌救不及

圖／達志影像美聯社

香港宏福苑大火，一棟高樓外牆著火，波及另外六棟延燒，專家認為是極為罕見的狀況。香港警方初步認定，外牆易燃的竹棚和尼龍圍布是釀禍主因，另外用來封死窗戶的發泡膠，更是助長火勢快速蔓延的禍首。火災和建築專家歸納大火成因，除了外牆易燃物，高樓間距離很近，風勢將火苗吹向隔棟引燃，大樓內還有煙囪效應，火苗快速垂直竄燒，根本灌救不及，加上東北季風帶來的乾燥空氣，更讓火勢一發不可收拾。

26日發生大火的香港大浦宏福苑是集合住宅，全區有8座31層高的大樓相比鄰，容納近兩千戶，居民人數為4600人；周三下午最先起火的是「F座」大樓外牆，數小時內快速延燒至其他六棟，僅有一棟未遭波及。

香港警方周四凌晨，逮捕三名嫌疑人，分別為宏福苑維修工程中的工程公司負責人。警方初步認為，大樓外牆的竹棚和尼龍圍網設施都是易燃材質，是釀禍主因。

警方新界北總區刑事總部高級警司 鐘麗詒：「建築物的外牆，有一些安裝了保護網、保護膜、防水帆布、塑膠布，懷疑未符合防火的標準。」

警方也指出，維修公司用易燃的發泡膠封死窗戶，也是火勢快速蔓延重要禍首。

警方新界北總區刑事總部高級警司 鐘麗詒：「而我們警方在現場進行調查，發現一棟未波及大廈，在裡面每一層的電梯大堂窗外，發現有發泡膠包封，我想大家都知道，發泡膠是一非常易燃的物品，是有機會加速火勢蔓延。」

香港政府在今年3月宣布，所有新建工程的棚架，至少要有50%為金屬材質，但遭到建商反彈，後來又改為外牆施工不在此限；10月，中環商辦大樓發生三級火警，火勢順著外牆竹棚向上燒，歷時5小時才撲滅。香港為什麼遲遲不禁用竹棚，專家表示有其文化和實際考量。

香港理工大學建築及環境工程副教授 黄鑫炎：「首先我要說的是，香港是非常尊重傳統的地方，我們用竹棚好幾百年了，第二原因是竹子非常輕，一名工人可以扛好幾根上去，加上香港的生活空間狹窄，有時沒有空間開進大型機具，將鋼材吊掛上去。」

香港的建築超過30年就必須進行翻修，宏福苑屋齡42年，正在進行維修工程，而且已接近尾聲。大火前，有民眾目擊竹棚和垃圾堆起火，懷疑是被未熄滅的菸頭引燃。英國火災科學專家表示，火勢在高層建築間蔓延，是很罕見的狀況。

火災科學教授 Guillermo Rein：「這很不尋常，火勢快速從一棟大樓燒到另一棟，尤其是這樣的高樓，這是史上第一次。」

這場致命大火，專家歸納出幾個成因：宏福苑大樓間的距離接近，而且建築外牆的竹棚和尼龍圍網都是易燃物，因此在風向的助長下，很容易就點燃隔棟火勢，然後外牆著火往大樓內部繼續延燒。

紐澤西前消防隊副局長 Glenn Corbett：「這讓人想起2017年英國格蘭菲塔大火，燒到內部的狀況，跟這次很像，也是從外部燒到內部。」

宏福苑大樓的廁所與廚房，有槽式通風天井，引發了煙囪效應，火勢垂直向上延燒從屋頂竄出，消防人員根本灌救不及，入內救援困難，一名消防隊員因此不幸罹難。最後則是天氣因素，香港東北季風帶來乾燥空氣，助長了火勢。

人口普查報告顯示，宏福苑內的居民近4成是65歲上下的長者，他們行動不便，逃生不及；不過美國消防專家也再三呼籲，過去高樓大火的逃生指示已經不適用，必須要做修正。

紐澤西前消防隊副局長 Glenn Corbett：「基本上，所有高樓的逃生警示，都建議居民留在原地，直到被指示離開；但在英國格蘭菲塔火災中證實，這是錯誤的指示，因為消防員根本沒辦法滅火，及時將民眾救出來。」

2017年發生在英國倫西部的「格蘭菲塔大火」，造成72人死亡的悲劇，該棟大樓同樣是集合住宅，共有600名住戶，意外發生前兩年才完成了翻新維修，但建商在外牆使用了易燃的材質，導致大火迅速向上竄燒，與宏福苑的狀況極為類似，直今日，受災居民仍然質疑英國政府的調查報告不確實，而且究責不力。

