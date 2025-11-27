香港大火逾百人傷亡 賴清德、蕭美琴齊喊為香港祈福

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已知至少造成44人死亡。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑昨發生五級大火，至少造成44人死亡、58人受傷，仍有279人失聯。對此，總統賴清德今（27）日表示，「讓我們一起為香港祈福」，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

賴清德透過社群媒體Ｘ發文表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

賴清德說，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。」他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

副總統蕭美琴也透過社群媒體Threads發文表示，他在新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼。為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

綜合港媒、中媒報導，屋齡42年的宏福苑為新界大埔地區的大型社區，共有8棟樓計1984戶；火警發生前，當地正在進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭設竹棚架（鷹架），方便工人維修。宏福苑大火在風勢助長及竹棚導火下，起火後便迅速蔓延至多棟大樓。

報導指出，由於火勢猛烈，消防處將這場火警列為香港最嚴重的五級火警，亦即現場火勢完全失去控制且迅速蔓延。這是香港17年來首宗五級大火，也是1997年主權移交以來第二宗，上次是2008年8月10日在香港旺角彌敦道發生的嘉禾大廈大火。

