香港大火逾百人傷亡 賴總統發文祈福

記者郭曉蓓／臺北報導

香港新界大埔宏福苑昨日發生大火，總統賴清德今（27）日在社群平台X上發文，盼一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

媒體報導，香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、58人受傷、2百多人失蹤，火勢燃燒一整晚。

賴總統今日在Ｘ發文指出，香港新界大埔昨日發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓；目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

廣告 廣告

賴總統說，此時此刻，讓我們一起為香港祈福。他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

香港大火逾百人傷亡 ，總統賴清德透過X社群平台發文，盼一起為香港祈福。（取自賴總統ｘ平台）