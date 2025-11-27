香港大火逾百傷亡！賴清德發文「為香港祈福」：盼失聯者平安尋獲

賴清德哀悼香港大火。摘自賴清德X



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」昨天（11/26）下午發生大火，釀重大傷亡。總統賴清德今（11/27）在社群平台X發聲，「我們一起為香港祈福。」他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

賴清德發文表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

賴清德說，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。」他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

更多太報報導

香港大火8棟樓同時維修逾一年 居民：警鈴根本沒響、靠群組與敲門通報逃生

昔為香港「居住正義」典範！宏福苑落成42年慘遭惡火 疑大維修釀禍

香港大火奪命關鍵！恐怖「煙囪效應+強風」 增加滅火難度