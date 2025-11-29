香港大火逾百死！中國官媒「今晚吃叉燒」挨轟秒刪文

香港大埔宏福苑大火。（圖／路透社）





香港大埔宏福苑大火搜救任務持續進行。然而中國官媒卻在網路上PO出一段影片，內容寫到「今晚吃叉燒」，引發各界怒轟豪無人性。另外甄子丹的妻子汪詩詩也發文認為是因為中國製的防護網易燃，才會導致延燒。不料這番言論，讓中國網友氣噗噗，怒轟難道是在質疑中國製的是劣質品嗎。

香港大埔宏福苑嚴重大火，奪走百條人命，至今死亡人數仍在攀升，且搜救任務也還在進行但沒想到。

中國官媒人民網竟然在社群平台上上傳一段「今晚吃叉燒」的影片，引發各界不滿批判。主要是因為叉燒被視為是香港代表性食物，如此敏感的時機點，導致影片迅速引起聯想。然而雖然這段影片在短時間火速刪除，但仍造成巨大爭議，但仍有不少中國網友嘲諷說叉燒燒焦了，或是說叉燒不是竹子燒就不吃，網友冷血言論，讓外界怒轟不尊重死者毫無人性。

另外演員甄子丹的妻子也在自己的社群網站上，發文分享認為香港的火災不是由竹棚架引起的，而是使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶，不料這番言論，引來廣大中國網友反彈，質疑難到是在影射中國製品劣質嗎。

對此汪詩詩也火速發文道歉說自己措辭不當，引發誤會非常抱歉。但這場大火奪走超過百條人命，不只國際間高度重視，家屬更是在等真相等答案。

