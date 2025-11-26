香港大火逾12小時致44死仍未撲滅 工程公司3人涉過失殺人被捕

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社



香港大埔宏福苑火災焚燒大半天，截至今日（11/27）上午6時30分仍未完全撲滅，百名傷者中有40人證實死亡，4名傷者在送醫後亦宣告不治。警方於凌晨逮捕涉嫌過失殺人的3名男子，將調查發泡膠是否為導致火勢迅速蔓延的原因。

香港消防單位於昨日接近下午3時獲報，大埔宏福苑宏昌閣外牆有棚架先起火，冒出大量濃煙，多名居民被困屋內報警求助，火勢隨後波及鄰近大廈，造成多人死傷，昨晚仍有279人失聯。

據香港商業電台消息，目前社區的8棟大廈中，僅1棟未被火勢波及，另外4棟大廈的火勢已經受到控制，消防單位仍在處理剩下3棟大廈的火勢，其中滅火行動已進入5至18樓，搜救則已經到達13至23樓，估計到要到今日中午至黃昏才能到達天台位置。

消防單位總共出動1200名消防及救護人員，動用11條消防水線和8輛雲梯車進行灌救。在100名救出的傷者中，有40人當場證實死亡，4名傷者在送醫後宣告不治，1名打火弟兄殉職。另，有45名傷者情況嚴重，還有7名消防人員受傷。

香港警方亦就此次大火展開調查，今日凌晨在大埔、牛頭角及新蒲崗逮捕涉嫌過失殺人的3名男子，3人身分為建築工程公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。

警方指，消防單位在現場發現建築物外牆有安裝保護網、防水帆布和塑膠布，懷疑未符合防火標準，警方亦在現場一棟未受火勢波及的大廈，發現每層電梯大廳的窗外，都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。

初步調查相信，這些發泡膠是由一間建築工程公司安裝，有理由相信公司負責人嚴重疏忽，引發此次意外，並讓火勢迅速蔓延、一發不可收拾。被捕3人仍被警方扣留進行調查，將就是否有安裝發泡膠的必要進行調查。

