香港大火逾200人失聯尋親難度高 30歲AI工程師打造報平安網站助尋人

大陸中心／陳佳鈴報導

「宏福苑報平安 Web App」以座數、樓層與單位分類，方便家屬直接比對失聯名單。(圖/香港O1)

香港大埔宏福苑五級大火造成重大死傷，截至目前已有94人罹難、逾200人失蹤或失聯。大量居民急尋親人卻苦無管道。香港媒體報導，在災後當晚，一名 30 歲的程式設計師 Nathan 就自發建構「宏福苑報平安 Web App」，希望協助市民更有效率地搜尋失聯名單，成為第一線民間救援資訊的重要工具。

Nathan 接受《香港01》訪問表示，他在 26 日晚間約 10 點下班返家後，看到網路上湧現大量尋人訊息，不少街坊自發建立的 Google Sheet 表格因同時登入人數過多，已無法正常更新。他意識到若沒有更穩定的平台，失聯者資訊將持續被淹沒，因此決定親自動手建立一個搜尋更直觀、資訊更可視化的網站。

身為程式設計師的 Nathan 表示，他利用自身經驗並搭配 AI 協作，在半小時內就完成網站原型。「其實不複雜，只要懂得給 AI 正確指令，它就能協助快速生成程式碼，我再做修改和整合。」網站在 26 日晚間 11 點正式上線，立即在社群與鄰里群組內瘋傳。

「宏福苑報平安 Web App」以座數、樓層與單位分類，方便家屬直接比對失聯名單。初期平台開放所有人可自由更新資訊，但隨著高流量湧入，部分用戶惡意亂改數據，系統一度混亂。Nathan 立即調整機制，改為需透過表格登記，由六至七名志工管理員協助審核與更新，才讓資訊恢復秩序。

網站流量在凌晨短時間內飆升，曾一度突破上億讀取量，因架設在 Google 雲端平台，超高流量使 Nathan 已付出約 2000 港元（約新台幣 8050 元）費用。他表示，已準備向 Google 申請費用豁免，希望能讓平台在災難期間保持不中斷的公共服務功能。

