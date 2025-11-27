香港大火逾200人失聯！杜汶澤悲悼殉職英勇消防員 籲各界珍惜當下

杜汶澤發文哀悼已逝消防員。翻攝杜汶澤臉書

香港大埔區昨（26日）發生罕見的五級大火，整個高樓社區瞬間陷入火海，多棟住宅大廈被烈焰吞噬，濃煙直竄天際，現場狀況怵目驚心。移居台灣多年的港星杜汶澤，第一時間透過社群媒體表達哀悼。他轉發火災新聞並寫下「R.I.P，願亡者安息，傷者早日康復」，更貼出經文為逝者祈福。

由於火勢猛烈整夜未息，杜汶澤今凌晨再度發文，以沉痛語氣寫下：「工作不順利？家人生病？感情有問題？不管你在承受什麼，這些事情相對人命、生離死別，又算什麼？」他感慨提到，火災現場還有一位老翁在火場外焦急等待失聯的妻子，提醒大家珍惜當下：「大家stay strong ! 加油！」

廣告 廣告

杜汶澤發文哀悼已逝消防員。翻攝杜汶澤臉書

據香港媒體報導，火警發生於擁有近2000個單位的大埔居屋「宏福苑」。截至今日凌晨，事故已造成至少36人死亡、7人危殆，多名傷者分送至各大醫院治療。其中一名年僅37歲的消防員在救火期間殉職，令人不勝唏噓。目前仍有279名住戶失聯，現場滿目瘡痍，災情極為慘重。這場五級大火目前仍持續搜救與善後作業，各界期盼失聯者平安。



回到原文

更多鏡報報導

香港大火死傷慘重！謝霆鋒、鄭秀文齊悼逝者 舒淇盼火勢速退

韓星已出發！MAMA遇香港大火急改流程 韓媒：楊紫瓊、周潤發恐缺席

專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」