香港大火遭疑「為何不下台」？李家超回答曝

▲香港行政長官李家超今（2）日宣布將成立由法官主持的「獨立委員會」，誓言針對宏福苑大火相關疑慮「一問到底」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑大火已至少奪走151條人命，傷亡相當慘烈，在第一時間的救災工作與哀痛情緒過後，災後咎責的聲浪越來越大。香港行政長官李家超今（2）日宣布將成立由法官主持的「獨立委員會」，誓言針對火災相關疑慮「一問到底」。不過，有外媒犀利提問李家超「為何仍能保住特首工作？」對此，李家超則說「所有城市都會發生火災」，稱現在是進行制度改革的時候。

根據《香港01》報導，李家超今日在行政會議前會見媒體，表示宏福苑大火已造成151人喪生，79人受傷包括40人仍在住院。李家超說對於消防員與醫護人員和所有協助救災者致以無盡感謝，後續將啟動庇護中心，全力支援受影響人員，派發津貼，處理受災戶安置問題，並繼續跟進剩餘30位失聯個案，協助居民走出困境。

▲香港宏福苑大火後內部景象曝光，屋內全被燒成灰燼。（圖／翻攝自車cam L（香港群組）臉書社團）

李家超同時宣布，將成立由法官主持的「獨立委員會」調查火災迅速蔓延的原因，徹查維修工程工安與招標等問題，包括是否涉及合謀牟利、用料是否合規、消防系統是否正常運作、政府在這過程是否善盡監督角色等等。李家超強調，警方已經拘捕13人涉誤殺，廉政公署也拘捕12人，並證實大樓裝修工程涉及舞弊，包括圍網不合規等等，會全面「一查到底」，讓真相水落石出。

李家超表示，原訂12月7日立法會選舉將如期舉行，值此時刻必需前行才可化悲憤為力量，完成選舉可讓新任立法會盡快審查相關撥款及制定有關法律，是踏出重建的第一步，政府不會因選舉而停下腳步，將持續推動系統性改革，確保類似悲劇不再發生。

外媒犀利提問為何仍有資格留任

不過，現場有《法新社》記者犀利提問，質疑李家超為何在151人死亡的世紀慘劇發生後，仍有資格繼續擔任特首？李家超則回答說，「這是一場悲劇，這是一場大火，我們需要改革」，強調香港政府將確保所有漏洞都被堵上，向所有相關人士問責。李家超表示，「所有城市都會發生火災，政府和社區將盡最大努力阻止」，現在關鍵是要做好制度改革，確保現行利益結構不會導致悲劇發生。

▲許多香港民眾在宏福苑附近，為罹難者哀悼，為失蹤者及傷者祈福。（圖／美聯社／達志影像）

另外記者也問到是否有學生和義工因煽動罪名被捕？李家超則未正面回應，僅說執法機構發現犯罪行為，不管性質與背景都必須依法處理，「我不會容忍任何人利用悲劇犯罪」，李家超強調，「現在是團結一心幫助受災民眾的時候，任何人要以災亂港，我都會確保正義得到伸張」。

