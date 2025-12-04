香港大火遭酸只會祈禱沒捐錢！鄭秀文霸氣反擊 親曝捐款明細：我不視祈禱為廉價

面對質疑聲浪，鄭秀文在社群平台公開捐款細節，強調祈禱與善行同樣重要。（圖／翻攝自鄭秀文IG、臉書）

香港大埔宏福苑於11月26日發生嚴重火災，造成至少159人死亡，引起國際社會廣泛關注。藝人鄭秀文（Sammi）在災後參加祈禱會並發文分享心情，卻意外遭到部分網友質疑「只祈禱不捐款」，引發熱議。對此，鄭秀文於12月4日與5日接連發聲明澄清，表示自己早已低調捐款港幣100萬元（約新台幣407萬元），並重申祈禱與金錢援助一樣重要。

鄭秀文在貼文中表示，火警發生當時她正在進行長時間拍攝，無法親赴現場支援，讓她感到十分愧疚。當日稍早收工後，她立刻趕往教堂參加祈禱會，希望為災民、消防與醫護人員送上祝福。然而，這段真情流露卻引來網友酸言酸語：「祈禱有什麼用？你捐錢了嗎？」

對於網路質疑，鄭秀文表示這幾日心情沈重，並坦承：「這句話幾乎成為我最常看到的評論。」她進一步公開捐款細節，強調在火災發生當天，也就是11月28日，便透過助理分別捐贈港幣100萬元給香港紅十字會與仁濟醫院。她直言：「這不是我會主動公開的事，但為了讓真相歸位，不得不說清楚。」

她也再次強調祈禱的價值，並指出：「祈禱（代禱）在我心中從不是虛無的寄託，而是出於愛與關懷的行動，是一種帶有力量的支持方式。」她呼籲外界尊重不同形式的援助，強調「金錢固然重要，但關心和支持同樣珍貴」。

鄭秀文在發文最後誠摯寫下：「為了捐獻這等『花生』事寫這篇文，我感到抱歉。但說清了，心才能坦然面對世界；不再被誤解，才能直視面對人。」她也希望公眾將注意力重新聚焦在災難與援助本身，而非個人行為的誤解與評斷。

