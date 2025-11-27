香港大火釀災！李嘉誠基金會秒捐3000萬港幣

▲香港大埔宏福苑大火造成慘重死傷，前香港首富李嘉誠宣布立即撥出3000萬元港幣，設立緊急援助基金，為受災家庭及個人提供救助。另外，李嘉誠基金會也額外再撥出5000萬港幣，支應後續重建。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑大火造成慘重死傷，截至今日下午2點50分，已知造成55死、72傷，另還有多人失聯。對此，前香港首富李嘉誠宣布立即撥出3000萬元港幣，設立緊急援助基金，為受災家庭及個人提供救助。另外，李嘉誠基金會也額外再撥出5000萬港幣，支應後續重建。緩急有序的捐款之道被稱讚是「是最溫暖的擁抱」。

綜合港媒報導，李嘉誠表示對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，捐出港幣3000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受災家庭及個人提供救助及後續復原援助。李嘉誠基金會表示，援助基金網頁今日下午1點啟動，符合資格的慈善團體可以遞交申請，能迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮採納。

▲香港大埔宏福苑大火受災戶重建之路漫漫，現場也已湧入許多救援物資。（圖／美聯社／達志影像）

另外，李嘉誠基金會表示，將繼續與社群並肩同行，再將撥出額外5000萬港元援助後續支援計畫，助力社區重建復元。

香港粉專讚李嘉誠「沒有繁文縟節，只有雪中送炭」

香港作家粉專葉朗程表示，在宏福苑大火後看到李嘉誠基金會的消息，「不是天文數字，但肯定是最溫暖的擁抱」。葉朗程指出，李嘉誠基金會及其團隊總能展現一種信任，那種「知你難做所以我盡快」的態度，讓人難忘，並非只是開張支票打個卡。

葉朗程進一步說明，第一批3000萬港元善款，經由慈山寺網站連結，只要是註冊慈善機構就能申請，「只要你是Registered的機構，申請金額跟平常的比例make sense，就批，沒有繁文縟節，只有雪中送炭」。

▲香港宏福苑社區26日發生大火，消防27日仍持續進行滅火救援。（圖／美聯社／達志影像）

不僅如此，李嘉誠深知重建之路漫長，所以除了眼前的3000萬港元，「他還預留了額外5000萬做Follow-on programmes。這一著，是智慧，也是慈悲」。

葉朗程感慨，「在這個充滿無力感的時代，原來還有人願意用這種方式，去守護這個城市，去演繹何謂『最貼地的力量』。有些人富有，是因為他擁有資產；有些人富有，是因為他擁有格局」。

