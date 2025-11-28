香港大火釀災 蔣萬安拍板加強稽查、修法規定防護網

針對防範香港宏福苑大火可能在台北市出現，台北市長蔣萬安28日表示，下周將邀集專家舉行會議，將針對防護網、鷹架等施工設施的防火係數與材質，納入自治條例規範。（摘自北市議會直播系統／丁上程台北傳真）

香港宏福苑26日下午發生17年來最嚴重的火災，台北市萬華區雙和市場27日晚間也發生火警。台北市長蔣萬安28日取消既定行程，親自主持跨局處因應策進會議。會中也拍板除了要求相關局處積極稽查6樓以上老舊建物外，下周也將邀集專家學者舉行會議，討論將施工防護網等設施防火係數，是否納入北市自治條例規範。

針對27日晚間雙和市場火警一案，在會中相關單位除了逐步盤點發生原因與過程外，蔣萬安再次要求，區公所、市場處、教育局、環保局等，必須全力協助地方復原；同時，也責成都發局，立刻發文給持有該地的國產署，要求善盡管理責任。

會上也針對香港宏福苑火警一案進行研討。蔣萬安要求建管處等相關單位，啟動台北外牆整修建築全面稽查，讓市民安心、確保城市安全。同時，他也要求建管處持續推進6-7層樓建物的公安申報、鼓勵成立管委會；消防局與勞檢處協力落實防火區畫等各項安全標準；勞動局、勞檢處等單位針對整修中的大樓，凡涉及焊接、切割等產生火花的作業，確實落實各項法令規範。

此外，由於中央尚未將防護網的阻燃標準列入規範，蔣萬安也指示，建管處下周邀集專家學者，研擬北市對於建物外牆施工強制使用檢驗合格防焰阻燃材質的規範，同時也主動彙整相關建議提供勞動部參考，讓制度更完善及精進。

下午施政總質詢中，國民黨議員游淑慧也關注相關議題。蔣萬安提及，這次宏福苑主要八棟建築一起進行外牆維修，並使用較為易燃的竹製棚架，在防護網材質也是非防火材質的尼龍護網；針對這三點，北市府檢視轄內工區，大部分都是鋼製鷹架，但法令並無規定，至於防護網材質，未來會要求防焰材質。

游淑慧要求，這類老屋拉皮工程，建物裡面還有住人，安全規範要更加嚴格，不過目前法令尚未禁止竹製鷹架，防護網材質也無規範防火，應該納入法規強制規定。蔣萬安允諾，下週會聽取專家的意見，也可以從地方法規來先做強制要求禁止竹製鷹架，並且應使用阻燃材質。

