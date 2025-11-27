香港大火釀至少55死！37歲消防員不幸殉職 保安局長痛心慰問

即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少55人死亡、超過200人失蹤。對於不幸殉職的消防員何偉豪，香港保安局長鄧炳強昨晚也表示十分難過和痛心，並向其家人致以最深切的慰問，「祝願傷者早日康復。」

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成55人死亡、200多人失蹤。

其中，有一名37歲的消防員何偉豪在執行任務時受困受傷，並送往威爾斯親王醫院搶救，但最終仍宣告傷重不治，讓許多民眾都相當不捨。

對此，鄧炳強也不捨表示，「我對何偉豪在行動中不幸殉職感到非常難過和痛心，並向其家人致以最深切的慰問」，他並向在火警中的其他罹難者家屬致以慰問，「祝願傷者早日康復。」

為持續進行火災搶救，鄧炳強也表示，已在下午指示緊急事故監察及支援中心全面投入運作，以統籌協調各部門全力應對及處理火災造成的影響，「消防處正全力撲救火警，保安局和各部隊以及相關部門亦作出全力支援，並會盡力為受影響人士提供協助。」

