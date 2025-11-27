香港大火釀重大傷亡 網友籲取消MAMA頒獎典禮 3組藝人今仍現身機場

2025MAMA頒獎典禮即將於11月28、29登場，不過26日香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火警，並造成多人傷亡，令許多網友紛紛呼籲取消頒獎典禮。翻攝自MAMA官網



昨日（11/26）香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，導致重大傷亡，截至目前已有44人死亡、279人失蹤。針對原定於11月28、29日在香港啟德體育館舉行的MAMA頒獎典禮，不少韓國網友紛紛呼籲主辦方取消，以表達對受災民眾的關心與尊重。不過今日（11/27）早上預定出席的韓星仍照常出國。

原定於明、後兩日於香港啟德體育館主場館舉行的MAMA頒獎典禮，是睽違7年後再度到香港舉行，除了找來奧斯卡影后楊紫瓊、影星周潤發擔任頒獎嘉賓，主持人及表演陣容也相當豪華。不過由於香港大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，許多南韓網友都在討論典禮是否應取消，紛紛表示「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好」、「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了」、「希望能把MAMA的海外病治好」。

不過主辦方Mnet並未特別回應，今天早上也可見到將於頒獎典禮表演的團體ALLDAY PROJECT、Stray Kids和IVE現身仁川機場，預計典禮會如期舉行。

事實上此次頒獎典禮並不只是K-POP活動，或是單純為了替香港新建的大型場館做宣傳，而是香港政府為推動「亞洲文化樞紐」計畫的一部分，核心推動者其實也是香港，並由官方主導相關資源與政策。今年5月和9月的相關報導也證實，MAMA被納入香港政府打造「亞洲活動之都（Event Capital of Asia）」的主要項目之一，並和「香港美酒佳餚節」、「國際龍舟賽」、「香港單車節」、「香港跨年倒數」等「Mega Event」一同介紹，視為同級的重要國際活動。

根據目前已公布的名單，頒獎典禮首日將由朴寶劍擔任主持人，表演嘉賓則有ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS、YEONJUN。

第二天頒獎典禮將由金憓秀擔任主持人，表演嘉賓有aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-Dragon（權志龍）、IDID、izna、KickFlip、Kyoka（山本恭華）、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ZEROBASEONE、WING（BEATPELLAHOUSE）。

除了表演嘉賓星光熠熠，此次典禮頒獎嘉賓同樣話題十足，除了奧斯卡影后楊紫瓊，和深受香港人喜愛的影星周潤發，還有高允貞、魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、趙雅頓、安恩真、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度練、全余贇、曹世鎬、曹柔理、曹瀚結、朱智勛、車珠英、崔代勳、李惠利等人。

