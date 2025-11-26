香港大火釀12死！殉職消防員身分曝 進地下室半小時就失聯

香港大火。（圖／threads網友@tnamttt_授權提供）





香港集合住宅宏福苑今（26）日下午發生嚴重火警，釀成12死16傷，其中一名消防員因打火殉職，如今他的身分也曝光，是年僅37歲的何姓消防員，進入地下室救援短短半小時就失聯，被尋獲時已經昏迷。

根據《香港01》報導，根據19時最新資訊，已經釀成12死16傷，其中一名死者是入職9年的37歲消防員，消防處處長楊恩健獲報後趕往醫院探視，並在受訪指出，該名何姓消防員年僅37歲，從事消防工作已9年，在沙田消防局服務時接獲火警通報，於下午3時01分到場並進行地下救援，在下午3時30分突然失聯，消防處依規立刻找人，一小時後在宏昌閣電梯前的空地被發現，何姓消防員尋獲時臉部燒傷病昏迷，經初步急救後送往威爾斯親王醫院，儘管醫護和老天爺搶命，仍於下午4時45分宣告死亡。

楊恩健說明，消防處將向何姓消防員的家屬致上最深切慰問，福利組及心理輔導組也將全面支援家屬處理後續相關事宜。除了何姓消防員殉職之外，還有一名消防員因熱衰竭送醫。

回顧事發經過，位於新界大埔大埔公路元洲仔段的集合住宅宏福苑，今日下午正在進行全棟外牆維修，但其中一棟宏昌閣外牆的鷹架因不明原因起火，隨後大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等其他大樓，也燃燒到建物內部，附近居民見狀後緊急報案，至於火警詳細原因還有待進一步釐清。

