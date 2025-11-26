香港大火釀12死！37歲消防員殉職 特首李家超：極度痛心

香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災。（圖／翻攝自i-CABLE）





香港新界大埔區宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，火勢迅速蔓延，多棟住宅受波及。截至晚間7時，官方已確認至少12人罹難，其中包含一名年僅37歲的現役消防員；另有16人受傷送醫救治。香港特首李家超於事發後立即召開跨部門緊急會議，強調對事故深感痛心，並向死者家屬及傷者致以慰問。

據了解，火警於香港時間下午2時52分在宏福苑宏昌閣首先傳出，外牆維修棚架突然起火，大量濃煙迅速往高層竄升。由於火勢猛烈，消防處抵達僅10分鐘後便將火警升至三級警示，下午3時34分再調高至四級；傍晚6時22分，火勢持續未受控，警示級別提升至五級，僅次於最高的災難級。現場不時傳出爆裂聲，火焰沿外牆及棚架向周邊樓棟延燒，使救援行動更加困難。

廣告 廣告

截至傍晚，宏福苑周邊仍被濃煙籠罩，警方持續擴大封鎖區域，避免居民靠近危險地帶。多名居民表示，大火自宏昌閣起始後，很快波及宏新閣等數棟大樓，火勢蔓延速度遠超預期，情況一度相當危急。

在此次火災中殉職的37歲何姓消防員入職9年，隸屬沙田分局。根據消防處說法，他於下午3時1分隨搶救車抵達現場，在地面層協助撲救時於3時30分失聯。約半小時後，救援人員在宏昌閣對面空地尋獲他，面部嚴重燒傷，送往威爾斯親王醫院搶救後仍於下午4時45分宣告不治。另一名消防員因高溫導致熱衰竭，已送醫治療。

對於此次重大事故，特首李家超表示「極度痛心」，尤其是一名消防員在履行職務時不幸殉職，更令人哀傷。他已啟動緊急事故監察及支援中心，由保安局與消防處即時匯報相關進度，並指示各部門全力投入滅火、搜救與後續安置工作。醫管局亦同步啟動應急機制，集中資源救治受傷民眾，盡力降低傷亡。目前火勢仍未完全受控，相關單位正持續調查起火原因。當局呼籲居民遠離封鎖區域，並依照警方及消防指示行動，以維護自身安全。

更多東森新聞報導

快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」宣布歇業！ 最後營業日曝光

「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光

