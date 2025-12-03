香港大火釀156死 台灣遺體修復師前往支援

▲香港大埔宏福苑大火，造成至少156人死亡，仍有30人失蹤，引發全球震驚。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑在上月26日爆發火災，至今已過一周，造成至少156人死亡，仍有30人失蹤。而2日是遇難者「頭七」，九龍殯儀館現場除有佛教及道教法師誦經外，也開放公眾進行悼念。九龍殯儀館表示，來自台灣的遺體修復師已獲入境處特批簽證，預計本周將抵達香港，將協助進行遇難者遺體修復等工作。

根據《香港01》報導，九龍殯儀館自上月30日起一連三日為宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動，在遇難者「頭七」的2日早上陸續有民眾到殯儀館簽名獻花，整個禮堂幾乎坐滿。館方表示，會向罹難者提供免費殯儀及遺體修復服務，並會舉行佛教及道教誦經儀式。

廣告 廣告

九龍殯儀館總經理甘亮得稱，館方近年有與台灣的遺體修復師有合作，這次火災後的遺體處理工作也得到台灣的支援，香港入境事務處已為台灣遺體修復師急件辦理工作簽證，預計修復師在本週內就會抵達香港，協助進行相關工作。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港宏福苑大火傷亡慘！外媒犀利質疑「為何不下台」李家超回答曝

宏福苑大火監視器畫面瘋傳！警鐘敲不響 網炸鍋：想自救都沒辦法

中國人心險惡！香港宏福苑大火竟出現假募款網站 詐騙女子被逮