香港大火釀55死！鷹架坍塌火舌再竄 民眾裹棉被淚看家成廢墟

香港新界「宏福苑大樓」發生嚴重火災，延燒超過24小時，造成55人死亡的慘重傷亡。截至27日下午，七棟失火大樓中已有四棟火勢撲滅，其餘三棟也已控制火勢，但救援工作仍面臨極大挑戰。由於屋內溫度極高、鷹架坍塌，加上傍晚起風導致火舌再度竄出，使救援難度大增。許多居民只能裹著棉被站在封鎖線外，淚眼看著被大火摧毀的家園，心情悲痛欲絕。

香港宏福苑大樓火警，逾24小時未熄，警消持續救援。（圖／TVBS）

從高處俯瞰，香港新界大埔宏福苑大樓經過一整夜的燃燒，白天仍有火舌竄出。建築物被大火嚴重焚毀，牆面一片焦黑，鷹架也已支離破碎。消防人員持續從高處朝七棟大樓猛力灌水，水柱沖進屋內，濃煙直衝天際。雖然四棟樓已經撲滅，其餘三棟也控制了火勢，但救援行動仍不停歇，還是有人不幸被惡火奪命。死者被黑布包裹後抬出，這場從26日下午開始的大火，已延燒超過24小時。

27日下午，現場又起風，原本悶燒的部分再度竄出火舌。儘管如此，消防人員從未停止灌水，持續進行搶救，希望能盡快完全控制火勢，進入火場救人。在封鎖線外，許多居民裹著棉被，看著自己的家變成災難現場。人群中有一名男子痛哭失聲，因為他的妻子從案發當晚七點就失聯。宏昌閣住戶鍾先生表示，他回來時火已經很大了，他衝去找消防員不斷求救，幾十次求救到現在仍沒救到，說妻子與她最愛的貓一起離開。旁邊的家屬也哭紅了眼，只希望能盡快找到失聯的親人。消防處副處長黃嘉榮表示，他們面臨的主要挑戰是火災現場溫度極高，內部空間非常狹窄，再加上鷹架坍塌，消防員需要克服高溫，一層一層地進入火場。他強調他們正盡最大努力，不會放棄任何拯救生命的機會。

火花從高樓飄落，有如炙熱的淚水，刺痛著每位居民的心。截至27日下午四點，這場大火已造成55人死亡，不僅燒毀了房子，更摧毀了無數個家庭。消防人員正與時間賽跑，與死神搶奪生命，希望能將傷亡降到最低。

