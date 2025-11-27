香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄

▲香港宏福苑大火，警方前往涉案的工程公司蒐證、逮人。（圖／翻攝自香港01）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「誤殺」名義逮捕3名嫌疑人，更是前往涉案的工程公司蒐證。

綜合港媒報導，香港警方新界北重案組探員，27日上午已前往負責宏福苑維修工程的「宏業」公司，位於新蒲崗的辦公室搜證，取走大量文件，準備帶走做進一步調查。目前已拘捕3名男子，分別是涉案公司的2名董事、1名工程顧問，港媒聲稱，現場有1名男子被「黑布蒙頭」帶走。

另一方面，殉職的37歲消防員何偉豪，從事消防工作已有9年，生前在沙田消防局擔任隊員，香港消防處處長楊恩健透露，何偉豪26日下午3點左右抵達火警現場救援，卻從3點半左右就開始失聯，經搜索後，於下午4點在宏昌閣對面空地發現何偉豪的蹤影，當時他臉部燒傷，雖然被轉送到醫院搶救，卻仍於下午4點45分宣告不治。

有何偉豪的同事在社群平台上發文，附上2人從消防學校畢業時的合照，難過的打下：「我們不會忘記你的，感激你付出所有。下班了，好好休息兄弟......。」

▲何偉豪的同事在社群平台發出2人之前的合照悼念。（圖／翻攝自星島日報）

