即時中心／温芸萱報導

香港宏福苑大火至今已造成151人死亡，港府警方今（1）召開記者會表示，多棟大樓的外牆防護網曾更換，20個樣本中有7個不符合阻燃標準。廉政公署更指出，颱風後涉案人士購買不阻燃網替換，後來又購入合規網僅覆蓋棚架底層以應抽檢。

香港大埔宏福苑上月發生的火災，已成為香港歷史上最嚴重的火災之一。香港警方今日舉行記者會宣布，目前死亡人數升至151人，並指出宏福苑各棟大樓的防護網曾被更換，其中多處樣本未符合阻燃標準。據港媒報導，宏福苑的宏泰閣、宏道閣、宏志閣及宏仁閣等四棟樓，不同高度的樓層均有防護網存在安全疑慮。

廣告 廣告

廉政公署進一步說明，原先防護網在7月颱風期間被毀損後，相關人士向供應商購買了不具阻燃功能的替代網，單卷售價約54港元（約新台幣218元），共購買2300卷，足以覆蓋宏福苑8棟建築。10月中環華懋大廈發生防護網火災後，疑似為應付抽檢，再次購買符合阻燃標準的網子，只鋪設於棚架底層，試圖規避查驗。

保安局局長鄧炳強說明，先前測得防護網阻燃合格，是因首次抽樣時火勢仍猛烈，只能檢測未受火災影響的部分網子。但隨著火勢受控後，再檢測7棟大樓共20個樣本，最終有7個不符合阻燃標準，證實部分防護網存在安全缺口。

快新聞／香港大火死亡增至151人！港府證實：防護網曾更換、多個樣本不符合阻燃要求

港府警方今召開記者會表示，多棟大樓的外牆防護網曾更換，20個樣本中有7個不符合阻燃標準。（圖／美聯社提供）

原文出處：快新聞／香港大火防護網舞弊手法曝光 廉政公署：僅底層合規「應付抽檢」

更多民視新聞報導

反制藍白暴衝法案！台灣基進提「剩餘權」：行政院還是有空間守下防線

你信嗎？高雄新民調傳「柯志恩只輸他」 綠營四大戰將火線回應

男子翻越6公尺圍牆闖獅園！母獅「瘋狂撕咬」恐怖瞬間曝

