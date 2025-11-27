香港大火陰影！MAMA照常舉辦「2關鍵重點曝」多組大咖藝人已飛抵香港

娛樂中心／綜合報導

MAMA今年將於28、29日在香港舉辦。（圖／翻攝自IG）

香港大埔宏福苑26日發生罕見五級嚴重火警，造成至少44人罹難、數十人受傷，多達數百名居民失聯，社會陷入巨大震撼。大型災難不僅引發國際關注，韓國年度指標性音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」也在香港舉辦，在韓網不少人喊停辦，對此，主辦單位也正式回應相關事件，證實將原維持照常舉辦，兩重要原因曝光。

MAMA AWARDS 原定於28日起在香港舉行，由於火災持續帶來重大影響，活動是否照常舉行成為外界焦點。由於 MAMA AWARDS 涉及超過百名國際藝人、製作團隊、品牌合作伙伴，任何調整都牽動龐大跨國協作流程，是否舉辦相當受全球關注。

廣告 廣告

超人氣男團Stray Kids已經動身香港。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

據韓媒《MYDAILY》報導，主辦單位今日發出正式聲明，指出已就當地火災的最新情況召開多部門緊急會議，針對活動運作、舞台安排與藝人動線進行重新檢視，並評估是否需要做出進一步調整，以確保安全與社會觀感。聲明中強調，主辦方會在「詳細審查全盤狀況後」，盡快公布官方對應措施，並以最快速度將最新決策通知相關公司與藝人方。

▲人氣女團IVE稍早已動身香港。（圖／翻攝自YouTube）

聲明特別強調，所有媒體與對外詢問將由 CJ ENM 與 Mnet 公關部門統一窗口回應，請各合作單位務必遵循統一發言原則，避免資訊未經確認即流出造成誤解。事實上，該活動由香港政府主辦，韓方無權擅自決定是否停辦，此外多組藝人已飛抵香港，超人氣男團Stray Kids、女神張員瑛所屬的女團IVE、以及男女大勢團體ALLDAY PROJECT稍早皆在仁川機場動身前往香港，至於香港巨星周潤發與奧斯卡影后楊紫瓊確定缺席，其餘藝人也正在受密切關注，並與主辦單位保持溝通。

更多三立新聞網報導

香港世紀大火「奪命44人」！MAMA典禮「整場大改」取消火焰舞台

MAMA官方首度發聲了！照常舉行但流程重審 曝「3大調整方向」全力修正

香港五級惡火釀44死！天后容祖兒深夜哀悼發聲：心很痛 首映宣布取消

MAMA遇香港大火！大咖韓團在港待命 製作組緊急大改流程：1特效恐全撤

