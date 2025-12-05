香港大火非意外？宏福苑3.3億標案藏玄機 疑為「祭祀」預謀

香港宏福苑大火造成最少159人死亡，事故肇因備受關注。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 香港「宏福苑大火」疑點重重，包含警鐘沒有報警、火勢燃燒迅速、7棟大樓連環燒等，對此，網紅李沐陽先前就曾指出，去年在宏福苑外牆要施工前，就有人對價高達3.3億元的建商提出質疑，但最後都被擋下來，今(5)日更接獲爆料指出，需要3.3億是因為同時7棟大樓施工的話，腳手架租賃成本會翻倍，通常業界不這麼做，認為很有可能就是為「九龍七炷香祭祀」預謀的。

李沐陽日前就曾在網路節目《新聞看點 李沐陽》指出，早在去年12月20日就有住戶質疑過這次出事的承建商，因為它的造價高達3.3億元，且違規次數還超過140次，但宏福苑業主委員會仍不顧一切選擇了這個比市價多一倍的公司，該區的親共議員更出聲支持建商表示，住戶質疑的價格和違規是假消息，妖言惑眾，但現在真的出事了，就有網友懷疑這些議員想從中撈些油水。

廣告 廣告

事後施工過程中，社區內的8棟大樓全被防護網包裹，窗戶用發泡膠擋住，火警報也同是關掉，很不正常，對此，李沐陽接獲業界人士向他透露，像宏福苑這種7棟大樓同時施工的工程，是違反業界常識的，這樣不僅腳手架租賃成本會翻倍，而且不容易管理，通常都會一棟一棟維修，且就算為了要趕工期，必須7動同時施工的話，開發商也會包給好幾家施工單位，不可只給一家開發商同時施工。

這種情況下，那家施工單位根本沒錢租賃腳手架，這就是為什麼3.3億的建商得標，但1億流標的原因，「目的只有一個，讓7棟大樓同時著火，而且7棟大樓火災警報器同時被關閉，實現了九龍七炷香的祭祀環節」，對於這個論述，李沐陽認為，雖然有人會覺得這是陰謀論，但在沒有合情合理的解釋、證據之前，出現任何猜測都是無可置疑的。

【更多的香港大火影片在這裡：《新聞看點 李沐陽》】

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓正叛逃? 重病? 消失月餘未露面引揣測 中國3高官詭異密集訪俄傳要人

香港大火釀重大傷亡！TWICE宣布2天後照常開唱、捐400萬賑災

李沐陽接獲業界人士向他透露，像宏福苑這種7棟大樓同時施工的工程，是違反業界常識的，這樣不僅腳手架租賃成本會翻倍，而且不容易管理。 圖：翻攝自網路節目《新聞看點 李沐陽》