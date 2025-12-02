香港大火頭七 老夫妻遺骸「化灰」似相擁、兒淚憶母最後一句

2025年12月2日是大埔｢宏福苑｣大火罹難者頭七，九龍殯儀館開放家屬、民眾悼念，並舉辦佛教、道教儀式。路透社



今天（12/2）是香港大埔「宏福苑」大火罹難者的頭七，一名父母死於大火中的蘇先生與太太說，在警方提供的火場相本中看到八旬父母遺骸照片，雖被燒得不太成人形、部分化成灰，但狀似相擁，他也回憶與母親通話時她最後一句「這次要死了」，蘇先生說完崩潰大哭。

香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，截至今天（12/2）死亡人數達156人。今天是頭七的日子，香港九龍殯儀館開放禮堂讓民眾悼念，並有佛教與道教儀式。

「香港01」訪問到與父母同住宏福苑不同大樓的蘇先生，他說上班時接到媽媽電話得知起火，他10分鐘趕回來時大廈已陷入火海。

他與媽媽一直保持通話，「她（媽媽）說她走出去現在下樓，接著我聽到她說『這次要死了』，（電話）就沒有聲音了。」說完蘇先生與妻子相擁痛哭。

火災現場目前未開放住戶進入，由警方「災難遇害者辨認組」進入現場搜尋遺體，警方也提供遺體照片供家屬辨認，蘇先生和太太每天翻看警方相簿，希望知道父母的消息，沒找到時心懸著痛苦，而看到後亦是傷痛。

蘇先生說已經看到父母住處的照片，父母遺骸「已看不出人形」，蘇太太說，遺骸部分化灰，部分應是組織，但看來兩人似是相擁：「這是我幻想的，因為他們很恩愛，應該不會分開，相信他們是相擁（離開）的。」

