香港大火／宏福苑世紀惡火至少94死逾70傷！200多人仍失聯 大樓再度死灰復燃
香港新界大埔宏福苑世紀火警，至少累計94死78傷，逾200人失聯，滅火工作逐漸接近尾聲，不過宏泰閣昨（27日）深夜再次竄出烈火，今（28日）凌晨一度沒了火光，清晨5時許又再次起火。
根據《香港01》《星島頭條》報導，據消防處、醫管局統計，此起火警累計94死逾70人受傷，包含1名殉職消防員，傷者中還有12人命危、逾200人失聯。
滅火工作接近收尾 今爆破7大樓
消防處副處長陳慶勇表示，滅火任務已接近尾聲，還仍會持續降溫避免火勢再次燃起；另預計今日早上9時前，能夠完成7棟全部單位爆破救援，確保無人受困，今晚完成滅火工作。
罹難者多集中這2大樓 死灰又復燃
這起火警被列為最嚴重的「第五級火警」，其中死者多集中在宏昌閣、宏泰閣2棟樓，昨深夜宏泰閣再次死灰復燃，還出現火柱及爆炸聲響，直至今凌晨2時才將火勢壓制住，但今清晨5時許，宏泰閣再次竄出橘紅色火光。
