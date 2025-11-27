香港大火／宏福苑世紀惡火至少94死逾70傷！200多人仍失聯 大樓再度死灰復燃

生活中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅，目前已知至少44人死亡，其中還包括1名消防員殉職。然而在各界悲痛之際，竟有台灣網友開玩笑稱，宏福苑大火的場景像是《鬼滅之刃》的無限城，被炎上後才緊急刪文道歉，不少香港網友也痛心表示，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？」

民視 ・ 23 小時前