香港大火／宏福苑奪128命！港府即起3天降半旗 全港18區設置弔唁處
香港大埔宏福苑26日的五級大火帶走128條人命，燒毀許多民眾的家園。香港特區政府宣布，今（29日）至12月1日期間，香港全境所有政府建築與設施（含香港特區政府的海外辦事處）都會降半旗致哀。港府也規畫在全港18區設置弔唁處，供民眾悼念罹難者。
港府28日宣布，為了表達對宏福苑火災罹難者的沉痛哀悼，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗將於11月29日至12月1日連續三天「降半旗致哀」。這段期間政府主要官員會取消非必要的公開活動；所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。
李家超默哀3分鐘 全港18區3天開放弔唁
香港特首李家超今上午8時也與主要官員及公務員在政府總部默哀3分鐘，哀悼不幸罹難的人士。
港府表示，在哀悼期間，民政事務總署會將於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。
全港18區弔唁處一次看
中西區
西營盤社區綜合大樓
西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓
灣仔
摩頓臺活動中心
銅鑼灣銅鑼灣徑20號
東區
北角社區會堂
北角渣華道123號
南區
華貴社區中心
奇力灣華貴邨
九龍城
紅磡社區會堂
紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下
觀塘
觀塘社區中心
觀塘翠屏道17號
深水埗
荔枝角社區會堂
深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）
黃大仙
黃大仙社區中心
黃大仙正德街104號
油尖旺
梁顯利油麻地社區中心
油麻地眾坊街60號
離島
香港教育工作者聯會黃楚標中學
東涌富東邨第3期第10區
葵青
荔景社區會堂
葵涌荔景山路205號
北區
和興社區會堂
粉嶺和鳴里7號地下
西貢
至善活動中心
將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下
沙田
隆亨社區中心
沙田隆亨邨
大埔
富亨鄰里社區中心多用途禮堂
大埔富亨邨第四期
荃灣
西樓角花園多用途活動室
荃灣西樓角路
屯門
兆麟社區會堂
屯門兆麟街19號
元朗
朗屏社區會堂
元朗朗屏邨
