香港大火／宏福苑奪128命！港府即起3天降半旗 全港18區設置弔唁處

香港大埔宏福苑26日的五級大火帶走128條人命，燒毀許多民眾的家園。香港特區政府宣布，今（29日）至12月1日期間，香港全境所有政府建築與設施（含香港特區政府的海外辦事處）都會降半旗致哀。港府也規畫在全港18區設置弔唁處，供民眾悼念罹難者。

港府28日宣布，為了表達對宏福苑火災罹難者的沉痛哀悼，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗將於11月29日至12月1日連續三天「降半旗致哀」。這段期間政府主要官員會取消非必要的公開活動；所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

為了表達對宏福苑火災罹難者的沉痛哀悼，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗將於11月29日至12月1日連續三天「降半旗致哀」。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)
為了表達對宏福苑火災罹難者的沉痛哀悼，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗將於11月29日至12月1日連續三天「降半旗致哀」。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

李家超默哀3分鐘 全港18區3天開放弔唁

香港特首李家超今上午8時也與主要官員及公務員在政府總部默哀3分鐘，哀悼不幸罹難的人士。

港府表示，在哀悼期間，民政事務總署會將於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。

香港特首李家超今上午8時與主要官員及公務員在政府總部默哀3分鐘，哀悼不幸罹難的人士。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)
香港特首李家超今上午8時與主要官員及公務員在政府總部默哀3分鐘，哀悼不幸罹難的人士。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

全港18區弔唁處一次看

  • 中西區

西營盤社區綜合大樓

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓

  • 灣仔

摩頓臺活動中心

銅鑼灣銅鑼灣徑20號

  • 東區

北角社區會堂

北角渣華道123號

  • 南區

華貴社區中心

奇力灣華貴邨

  • 九龍城

紅磡社區會堂

紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下

  • 觀塘

觀塘社區中心

觀塘翠屏道17號

  • 深水埗

荔枝角社區會堂

深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）

  • 黃大仙

黃大仙社區中心

黃大仙正德街104號

  • 油尖旺

梁顯利油麻地社區中心

油麻地眾坊街60號

  • 離島

香港教育工作者聯會黃楚標中學

東涌富東邨第3期第10區

  • 葵青

荔景社區會堂

葵涌荔景山路205號

  • 北區

和興社區會堂

粉嶺和鳴里7號地下

  • 西貢

至善活動中心

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下

  • 沙田

隆亨社區中心

沙田隆亨邨

  • 大埔

富亨鄰里社區中心多用途禮堂

大埔富亨邨第四期

  • 荃灣

西樓角花園多用途活動室

荃灣西樓角路

  • 屯門

兆麟社區會堂

屯門兆麟街19號

  • 元朗

朗屏社區會堂

元朗朗屏邨

香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資 藝人怒轟：比乞丐還可憐
香港大火／火勢狂燒7大樓 主因非棚網？保安最新調查曝：保麗龍「高度易燃」釀禍
香港大火／善款已逾40億！澳門捐1.2億 李家超宣布每戶發4萬應急、下週再發生活津貼

宏福苑大火128死再逮8人！最新調查結果出爐　 罪魁禍首非竹棚是它

宏福苑大火128死再逮8人！最新調查結果出爐　 罪魁禍首非竹棚是它

香港新界大埔「宏福苑」26日發生嚴重火災，短短六分鐘內火勢便延燒至7棟高樓，造成嚴重死傷，截至28日下午3時已造成至少128人死亡、79人受傷且仍有200失聯。香港特區政府28日也召開記者會公布初步調查結果，這場大火的元兇是包圍窗戶的「發泡膠板（保麗龍）」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前

宏福苑的悲慘借鑑

11月26日香港大埔宏福苑在外牆維修期間突發大火，造成上百人喪生、數十人受傷的慘劇，尚有200人以上失聯。這場悲劇震撼香港，也暴露出城市在住屋安全、政府監管與民眾自救等方面的問題。要避免悲劇重演，須從制度與文化兩方面共同思考。

中時新聞網 ・ 5 小時前
心碎！香港大火母持畢業照尋女兒接噩耗痛哭！年輕媽找寶寶聞死訊崩潰

心碎！香港大火母持畢業照尋女兒接噩耗痛哭！年輕媽找寶寶聞死訊崩潰

香港新界大埔宏福苑集合住宅區昨（26）日下午2點51分發生嚴重火警，8棟大樓中竟有7棟遭大火吞噬，截至27日晚間已造成至少65人罹難、200多人失聯，成為香港60多年來最嚴重的火災事故。

中天新聞網 ・ 1 天前
宏福苑惡火奪128命！全港「降半旗3天」哀悼

宏福苑惡火奪128命！全港「降半旗3天」哀悼

香港新界大埔宏福苑26號發生嚴重火警，這起惡火至少造成128人罹難，無數家庭一夕之間失去避風港。對此香港政府也宣布29日至12月1日，全港降半旗哀悼，政府主要官員也取消非必要的公開活動。香港政府宣布2

台視新聞網 ・ 11 小時前

香港宏福苑大火重創！楊千嬅6場演唱會決定照辦 港網怒嗆「眼中只有錢」

香港宏福苑大火釀成逾百死傷，搜救仍在持續，全港籠罩沉痛氣氛，多項娛樂活動因而喊卡；然而，楊千嬅今（29日）起在紅館舉行一連6場演唱會仍決定照常登場，僅以取消花籃、捐出首場收益與周邊盈利，以及撤除煙火特效等方式回應災情，沒想到此舉卻引發大批網友怒轟「眼中只有錢」，質疑國難當前仍堅持表演，欠缺同理。

自由時報 ・ 2 小時前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句　總捐款破52億

宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句　總捐款破52億

香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷

今東北季風減弱氣溫回升 下週二北台灣轉濕冷

[Newtalk新聞] 隨著東北季風逐漸減弱，今天(29日)是天氣最穩定、最晴朗的一天，民眾可把握機會洗衣曬被或安排戶外活動。不過，氣象署提醒，週日開始水氣將再度增加，下週二起更有一波明顯增強的東北季風南下，北台灣將再度轉為濕冷天氣，溫度下降相當有感。 今天在東北季風減弱、水氣下降的影響下，全台大多為晴到多雲的穩定天氣。白天西半部高溫可達26至28度，東半部約24至26度，感受溫暖舒適；不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫落在15至17度，竹苗空曠地區甚至可能下探10至12度，南部及花東則約18至20度。各地降雨機率偏低，僅恆春半島偶有零星短暫雨。提醒民眾日夜溫差大，早出晚歸的民眾務必採「洋蔥式穿搭」，適時增減衣物。 下週二(2日)起，新一波較強的東北季風南下，預估影響至週四，北台灣降溫明顯，清晨與夜晚低溫將下探15至16度，部分空曠地區可能出現12至13度低溫，體感偏冷。迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島會有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星雨勢；南部及花東則維持多雲到晴，但早晚偏涼，日夜溫差同樣大。 空氣品質方面，由於東北季風帶來微量境外污染，加上中南部屬下風處，污染物易累積，今

新頭殼 ・ 2 小時前
海鯤號再度海試　前潛艦軍官：下次應是潛航

海鯤號再度海試　前潛艦軍官：下次應是潛航

[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月3日完成第3次浮航測試後，停留在高雄港4個多月未出海。睽違147天後，海鯤號昨（27）日再度出海...

今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
香港宏福苑大火樓宇結構恐損壞　專家：重建或比維修划算

香港宏福苑大火樓宇結構恐損壞　專家：重建或比維修划算

香港大埔宏福苑部分大廈遭大火焚燒超過一天，外界關注樓宇日後是否適合繼續居住。多名專家對火災後的處置方式提出不同看法，從重建到維修各有主張。

中天新聞網 ・ 19 小時前
香港宏福苑大火釀128死 港警再逮承包商8人

香港宏福苑大火釀128死 港警再逮承包商8人

香港宏福苑大火造成至少128人喪生，廉政公署緊急成立專案小組，再逮捕承包商8人，大火至今已經有11人落網。廉政公署昨（28）日晚間聲明指出，逮捕名單包括7男1女，年齡介於40歲到63歲，其中4人分別為

台視新聞網 ・ 1 小時前
香港宏福苑大火 楊千嬅演唱會調整內容照辦　港網轟：眼中只有錢

香港宏福苑大火 楊千嬅演唱會調整內容照辦　港網轟：眼中只有錢

香港宏福苑大火死傷慘重，搜救行動仍在持續，許多在港的娛樂活動紛紛喊卡，但港星楊千嬅29日的演唱會照開，不過將有3大安排回應災情，包含取消贈送花籃、捐贈首場收益和周邊產品盈利，及調整演出內容，將取消原定...

華視 ・ 21 小時前
香港大火失聯　16歲少女最後傳訊：好辛苦

香港大火失聯　16歲少女最後傳訊：好辛苦

[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...

今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台積電提告羅唯仁涉洩密　英特爾發聲明：指控毫無根據

台積電提告羅唯仁涉洩密　英特爾發聲明：指控毫無根據

台積電25日正式提告前資深副總羅唯仁，質疑他可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾（Intel）。對此，英特爾首度發聲回應，否認針對羅唯仁的指控，並歡迎羅唯仁重返英特爾。台積...

華視 ・ 1 天前
港昔工程高規把關今慘遭祝融！都是老共惹的禍？

港昔工程高規把關今慘遭祝融！都是老共惹的禍？

論壇中心／邱暐琪報導香港宏福苑大火導致逾百人死亡，傳出中國山東有兩間企業有出產號稱是防火材質的棚網，但實際卻是不防火的尼龍網。對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，香港過去是採用高規格的防火材料，這次的悲劇是官商勾結、立法會放寬法規之下所導致。

民視 ・ 4 小時前
港府降半旗三天！港大火調查　封窗「保麗龍板」是禍首

港府降半旗三天！港大火調查　封窗「保麗龍板」是禍首

香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。

TVBS新聞網 ・ 11 小時前
香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資　藝人怒轟：比乞丐還可憐

香港大火／驚傳有賊趁火打劫！坐計程車偷物資　藝人怒轟：比乞丐還可憐

香港大埔宏福苑五級大火，燒毀許多居民的家園，上千名災民無家可歸，政府和民間力量合力協助提供安置住所和生活所需，大量物資湧入附近街坊供災民和救難人員索取。怎料竟傳出有人趁火打劫，讓投入物資站當志工的藝人痛批：「比乞丐還可憐！」

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
風評：警惕台積電洩密案「被政治解決」的風險

風評：警惕台積電洩密案「被政治解決」的風險

台積電前高管跳槽英特爾案在本周迎來最新的發展，但可不是什麼祥兆，因為這預示最後全案可能是走向某種程度的「政治解決」，對台積電、賴政府與台灣，都該提高警覺、注意風險，力拒政治解決壓力。台積電前高管羅唯仁在7月退休離開台積電，他給公司的訊息是要前往舉行機構，但最後他落腳在台積電直接的競爭對手英特爾，擔任執行副總裁的高層管理職務。根據台積電的說法，羅唯仁在跳槽時違......

風傳媒 ・ 48 分鐘前
北市房東「恐怖監控」還介入私生活　她繳8萬住4天崩潰！曝租屋地點

北市房東「恐怖監控」還介入私生活　她繳8萬住4天崩潰！曝租屋地點

許多租屋族最擔心的就是遇上「極品」房東，一位女網友原想在台北租個裝潢漂亮的小套房暫住，沒想到短短4天，舒適的新居瞬間變成恐怖片場，花了8萬元卻只住了4天就逃之夭夭。這位女房東在房客入住前就開始奪命連環叩，一會兒要求傳照片，一會兒要她報告行蹤，讓人感覺已經夠囉唆。沒想到更誇張的是，房東竟能準確掌握她的出門與返家時刻，甚至譴責她生活「不檢點」，讓這位女房客當場嚇到背脊發涼。她受不了這般精神折磨，當機立斷連夜搬家，寧願花大錢住飯店近3週，可是這場租屋惡夢才正要進入高潮。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
週末回暖熱飆30℃！「這天」再變天迎濕冷　急凍低溫探15度

週末回暖熱飆30℃！「這天」再變天迎濕冷　急凍低溫探15度

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，29日晨至29日下午蘭嶼、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾請注意。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
SJ聞訊「秒捐400萬給香港救災」公司也跟進！感性喊：總是帶給我們溫暖

SJ聞訊「秒捐400萬給香港救災」公司也跟進！感性喊：總是帶給我們溫暖

南韓人氣男團 Super Junior 驚聞香港大埔宏福苑大火造成至少94人罹難、多人失聯，成員們深感沈痛，27 日於官方微博宣布捐出 100 萬港幣（約新台幣 408 萬元） 協助後續救援及災後重建，希望能替陷入巨大傷痛的香港市民盡一份心力。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前