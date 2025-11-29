香港大火／上工不到24hr遇惡火！菲籍女看護肉身護女嬰 插管搶命中

一名剛抵港工作的菲律賓籍看護在火警發生時，為保護僅3個月大的女嬰，將孩子緊抱在懷中。（圖／路透社）





香港「宏福苑」社區大樓於26日發生嚴重火災，火勢迅速蔓延，波及7棟大樓，造成建築焦黑。目前已知火災釀成128人死亡、79人受傷、逾200人失聯。據了解，一名剛抵港工作的菲籍女看護在火警發生時，為保護僅3個月大的女嬰，冒險挺身而出，，將孩子緊抱在懷中。

根據港媒《香港01》報導，這名菲籍女看護Rhodora Alcaraz火災發生前幾天才剛到香港工作，而火警發生時，她與僱主及3個月大的女嬰被困火場。Rhodora相當盡責，一直肉身抱著女嬰保護，最終由消防人員成功救出。事後，Rhodora由救護車送往基督教聯合醫院接受治療，目前住院於加護病房。

有網友表示，他認識事件中的女僱主，對方回憶當時女看護一直抱著自己的女兒，「後面她想盡辦法讓嬰兒吸入較少濃煙，就把嬰兒放進衣櫃裡。」直到消防人員入屋後，她們提醒女嬰仍在櫃內，由消防人員抱出嬰兒離開。

至於該名女看護，網友形容「真的很不幸，因為她入屋不到24小時就遇上這場大事，對她的遭遇深表同情」。網友也透露，三人目前仍在加護病房治療，「希望三人能早日康復」。

事實上，「宏福苑」火災發生後，就陸續傳出不少感人的故事。一名罹難者家屬表示，家人在辨認遺體時，發現公公最後躲進廁所避難，手中緊握身分證，身上還裹著兩條已被淋濕的棉被。家屬認為，公公此舉是為了讓家人日後能順利確認身分，令人感到心痛與不捨。

同時，家屬也讚嘆，公公真的很聰明。但家屬也提到，現在一家人更需要情感支持，畢竟公公與婆婆恩愛四十多年，突然喪偶讓婆婆難以接受，「希望有人可以安慰她，幫助她度過這段艱難時光。」

