香港大火／「下月就要結婚」37歲消防員殉職！9年轉職故事曝光 IG緊抱10年摯愛照逼哭全網
香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，造成至少44人死亡、279失聯，引發國際關注。其中一名37歲消防員何偉豪救災時不幸殉職，讓同袍們不捨文悼念「落更喇（收工了）」，並透露該消防員下月才就要與交往10年的女友結婚。
據了解，現年37歲的消防員何偉豪，入職9年，曾是警務人員、擔任機場特警，昨前往宏福苑入地下層協助滅火，進入建築物半小時後卻失聯，1小時後被發現在電梯前空地，當時已昏迷、臉部嚴重燒傷，緊急送往醫院急救，仍宣告不治。
何偉豪殉職同袍紛紛在Threads發文悼念，「落更喇（收工了），好好休息bro，我們永遠不會忘記你」「兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」，另外一名同袍則在貼文中透露，「何偉豪與穩定交往10年的女友，聽說下個月要結婚了」，卻沒想到如今卻發生憾事，天人永隔。
據了解，何偉豪的IG充滿女友與家人的幸福合照，就連大頭貼都是放上與女友的合照，其中一篇貼文則是他穿著消防員制服抱著女友，寫道「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心」，如今卻發生憾事，引發許多網友鼻酸。
