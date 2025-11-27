香港大火／世紀惡火釀44死279人失聯 賴清德：向逝者哀悼盼平安尋獲失蹤者

香港世紀大火釀44死279人失聯。 （翻攝自微博）

香港新界大埔宏福苑昨（26）日下午發生「世紀大火」，截至目前，已經釀44死、62傷，甚至還有279人失聯。對此，總統賴清德發文說，「我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

世紀惡火釀百人死傷 已有3嫌疑人遭逮

香港新界大埔宏福苑昨天發生5級惡火連燒7棟，據了解，其屋齡已經有42年，共有近2,000戶，由於事發大樓外有易燃的竹棚（鷹架），導致大火蔓延的更快，警方目前已經逮捕了3名嫌疑人，其中包括宏福苑維修工程中的工程公司負責人，且不排除將會逮捕更多人。

賴清德：為香港祈福 向逝者哀悼

針對該起火災，賴清德今天透過社群媒體X發文說，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

「此時此刻，讓我們一起為香港祈福」，賴清德為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

