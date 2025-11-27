香港大火／丟臉！旅日台人見香港大火竟訕笑「你們也有101煙火」 國內外網友齊撻伐

香港新界大埔宏福苑於11月26日下午發生嚴重火災，傷亡慘重。（翻攝微博）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重火災，截至27日上午已造成至少 44 死、279人失蹤，是香港近代罕見的重大住宅災難。然而如此悲痛的時刻，卻有自稱「旅日10年的台灣人」在Threads上把火場畫面與101跨年煙火並列，訕笑寫下：「你們也有101煙火？」引爆香港、馬來西亞、台灣等國內外網友撻伐，痛批「丟臉到國際」。

悲劇還在延燒，怎麼會有人拿災難開玩笑？

事件起於一名Threads 用戶，在香港火災相關貼文下方貼出台北101的煙火照，留言「你們也有101煙火？」瞬間引爆公憤。該名網友自稱「旅日10年的台灣人」，更被查出他註冊電話號碼是「+81」開頭，代表他用日本手機門號註冊帳號。

有香港網友用中、日文發文：「讓世界看見（部分）島民的水準喔。這次香港的大火災，竟然會有那樣的留言被發出，老實說，我感到難以置信。而且得知那些言語竟然來自台灣，更是讓我一時語塞。如果香港被誤以為和那個大國一樣，而造成這樣的誤解與錯位……我只能感到深深的無力。明明香港本來就是擁有自己制度與文化、完全不同的地方。香港平時都是替台灣祈求平安的一方，如今卻被說出這樣的話，讓我的心感到一陣冰冷。」

一名馬來西亞網友則用英文發文：「這不是拿來消遣的網路素材、這不是娛樂。這是一場真實發生在香港人民身上的災難。如果你第一反應是拿來嘲笑，請重新檢視你的人性。」

旅日台人看到香港火災，竟留言：「你們也有101煙火？」引起公憤。（翻攝Threads）

台灣人也看不下去？ 怒轟「丟臉、沒教養」紛紛向港人道歉

也有台灣人難以置信說：「為什麼香港大火，會有台灣人在下面亂開玩笑，這場合適合嗎？丟台灣人的臉。」該貼文吸引超過2.8萬人按讚。

有網友痛批：「分不清場合的人全部遭報應」「中國社媒上全是關心，唯獨台灣人全他媽在狂吠」「台灣人一直都很丟臉」「不是當事人就覺得可以亂開玩笑 卻不知道香港那些無家可歸的人有多慘」「素質不好，教養不好，心地不好，腦子也不好」「災難面前，就不應該談政治」。

許多台灣人也連忙向香港人道歉：「身為台灣人真的很抱歉有人拿這種事情開玩笑，希望火勢盡快被控制住，香港平安」「對不起香港人，台灣的垃圾飄出海了」「真的不應該開玩笑 R.I.P」。

